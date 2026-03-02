Más de 1,192 toneladas de basura recolectó la Alcaldía en un mes en la capital hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) realizó este lunes 2 de marzo operativos de limpieza en distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela, con la participación de 1,090 personas, buscando mejorar la higiene de la ciudad y reducir focos de contaminación.

Edwin Gómez, titular de la Gerencia de Aseo Municipal, explicó que “alrededor de treinta y dos puntos críticos, como en barrio El Bosque, Las Ayestas, así como por el Boulevard del Norte, son los que intervenimos casi dos veces por semana”.

Las operaciones se realizaron este día en la colonia Kennedy, donde se fortalecen los trabajos de limpieza.

Gómez informó, entre otros temas, “hoy 2 de marzo quedaron nombradas 218 microempresas, lo que involucra alrededor de 1,018 personas que estarán en puntos estratégicos del anillo, bulevares y otras áreas de la capital realizando labores de barrido y limpieza”, agregó Gómez.

Detalló que en un mes se han “recogido solo en la Gerencia de Aseo 1,192 toneladas de basura, lo que refleja el esfuerzo diario de nuestro personal y de las microempresas en mantener la ciudad limpia”, enfatizó Gómez.