Más de 1,192 toneladas de basura recolectó la Alcaldía en un mes en la capital hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) realizó este lunes 2 de marzo operativos de limpieza en distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela, con la participación de 1,090 personas, buscando mejorar la higiene de la ciudad y reducir focos de contaminación.
Edwin Gómez, titular de la Gerencia de Aseo Municipal, explicó que “alrededor de treinta y dos puntos críticos, como en barrio El Bosque, Las Ayestas, así como por el Boulevard del Norte, son los que intervenimos casi dos veces por semana”.
Las operaciones se realizaron este día en la colonia Kennedy, donde se fortalecen los trabajos de limpieza.
Gómez informó, entre otros temas, “hoy 2 de marzo quedaron nombradas 218 microempresas, lo que involucra alrededor de 1,018 personas que estarán en puntos estratégicos del anillo, bulevares y otras áreas de la capital realizando labores de barrido y limpieza”, agregó Gómez.
Detalló que en un mes se han “recogido solo en la Gerencia de Aseo 1,192 toneladas de basura, lo que refleja el esfuerzo diario de nuestro personal y de las microempresas en mantener la ciudad limpia”, enfatizó Gómez.
La iniciativa municipal también apunta a eliminar focos de contaminación y reducir los puntos críticos de acumulación de desechos, especialmente en zonas donde históricamente se registraban mayores concentraciones de basura.
“De lunes a jueves son los días que más basura se recoge. Esto se debe a que los carros recolectores trabajan hasta las siete de la noche, pero el crematorio cierra a las cinco de la tarde los domingos”, explicó Gómez.
Como resultado, muchas personas dejan la basura acumulada desde la mañana del lunes hasta que pasa el carro recolector en la tarde, provocando acumulaciones que se busca evitar con el reforzamiento del programa.
Las autoridades municipales reiteraron su compromiso con la construcción de una ciudad más limpia, ordenada y saludable, resaltando la importancia del trabajo articulado entre gerencias municipales y microempresas de limpieza.
“Cada día realizamos labores de barrido, recolección manual y limpieza de espacios públicos para garantizar que los capitalinos puedan disfrutar de una ciudad más ordenada y segura”, indicó Gómez.
Por otra parte, la Alcaldía hace un llamado a la ciudadanía a sumarse a estos esfuerzos, respetando los horarios de recolección, evitando botaderos clandestinos y manteniendo limpias las áreas comunes, recordando que la responsabilidad de una ciudad limpia es compartida.