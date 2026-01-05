Más de 800 empleados de aseo reclaman pago y denuncian despidos masivos de la AMDC

Tegucigalpa, Honduras.- El personal de barrido de la Alcaldía Municipal del Distrito Central salió este lunes a las calles para reclamar el pago de salarios atrasados correspondientes a diciembre, además de denunciar el despido de más de 80 trabajadores de las microempresas de barrido sin ninguna justificación. Los afectados expresaron su malestar al señalar que durante la gestión del alcalde Jorge Aldana nunca se les otorgó un aumento salarial, pese a las constantes promesas, y que actualmente perciben apenas 4,000 lempiras mensuales, una cantidad que consideran insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Desde tempranas horas de la mañana de este lunes 5 de enero, el personal de aseo inició una protesta en el centro de Tegucigalpa, específicamente frente al portón principal del Edificio Administrativo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Como medida de presión, los manifestantes quemaron llantas en la vía pública, exigiendo el pago inmediato de sus salarios, ya que aseguran que trabajaron todo el mes de diciembre sin recibir ningún ingreso.

"Exigimos que nos paguen porque no es justo que todo el mes de diciembre pasamos sin salario", manifestó uno de los empleados del personal de barrido, visiblemente molesto por la situación. Otra de las trabajadoras denunció que alrededor de 80 empleados de las microempresas de barrido fueron despedidos de manera arbitraria. "A algunos nos corrieron el 31 de diciembre y a otros el 2 de enero, debiéndonos el mes de diciembre. Nos corrieron sin ninguna justificación", insistió. Los entrevistados aseguraron que durante el tiempo que laboraron para la comuna capitalina no recibieron un trato digno por parte de las autoridades municipales, ni mejoras en sus condiciones laborales. Asimismo, señalaron directamente a Aldana, afirmando que nunca se les concedió un aumento salarial, pese al esfuerzo diario que realizan para mantener limpia la capital. Según información conocida por EL HERALDO, más de 800 personas que forman parte del personal de barrio se quedaron sin recibir el pago correspondiente al mes de diciembre.