Tristeza: Empleados de barrido de la AMDC protestan por falta de pago y despidos

Empleados del servicio de limpieza de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) salieron a protestar la mañana de este lunes -5 de enero- para denunciar despidos y la falta de pago de su salario.
De acuerdo con los relatos de los protestantes, la AMDC no les ha emitido el salario correspondiente desde el mes de diciembre de 2025, además denunciaron despidos injustificados.
Durante la manifestación, decenas de trabajadores expresaron su inconformidad entre gritos y consignas.
"Que nos paguen", fueron parte de los gritos que se escuchaban frente de las oficinas de la Alcaldía.
“A mí me mandó a decir con el supervisor que estaba corrida y que si yo mandaba otra vez la gente, entonces tenía que ver de donde pagaba, porque no querían a nadie en la calle”, relató una de las afectadas.
Julia Estela Ordóñez, con 26 años de laborar en la comuna capitalina y quien se moviliza en silla de ruedas tras haber sido atropellada, fue una de las personas que fue despedida sin justificación.
Ordóñez señaló que depende del ingreso laboral para cubrir sus gastos básicos. Indicó que vive sola, paga alquiler y no cuenta con otra fuente de apoyo económico.
Ordóñez no es la única persona que ha sido despedida en las últimas semanas. Decenas de personas exigieron que vuelvan a contratar a los afectados.
La mayoría de estas personas dependen de este trabajo para mantener a sus familias y cubrir sus necesidades básicas, por lo que, las últimas medidas adoptadas por la municipalidad son un duro golpe para cada uno de ellos.
Las protestas se suman a denuncias previas realizadas el pasado 23 de diciembre.
En aquel momento, empleadas del servicio de limpieza de calles, espacios públicos, chapeo y orden vial señalaron retrasos en el pago de sus salarios.
Es decir que, gran parte de estas personas pasaron Navidad y Año Nuevo con una situación económica complicada.
Además, iniciaron 2026 en la misma situación y ahora hasta con despidos que aseguran no tienen justificación.
Los protestantes aseguraron que seguirán en las calles hasta recibir una respuesta por parte de las autoridades.