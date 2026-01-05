  1. Inicio
Tristeza: Empleados de barrido de la AMDC protestan por falta de pago y despidos

Entre lágrimas y con la molestia flotando en el aire, empleados de barrido de la AMDC salieron a protestar para exigir sus pagos correspondientes

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 12:03
1 de 14

Empleados del servicio de limpieza de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) salieron a protestar la mañana de este lunes -5 de enero- para denunciar despidos y la falta de pago de su salario.

Foto: Emilio Flores
2 de 14

De acuerdo con los relatos de los protestantes, la AMDC no les ha emitido el salario correspondiente desde el mes de diciembre de 2025, además denunciaron despidos injustificados.

Foto: Emilio Flores
3 de 14

Durante la manifestación, decenas de trabajadores expresaron su inconformidad entre gritos y consignas.

Foto: Emilio Flores
4 de 14

"Que nos paguen", fueron parte de los gritos que se escuchaban frente de las oficinas de la Alcaldía.

 Foto: Emilio Flores
5 de 14

“A mí me mandó a decir con el supervisor que estaba corrida y que si yo mandaba otra vez la gente, entonces tenía que ver de donde pagaba, porque no querían a nadie en la calle”, relató una de las afectadas.

 Foto: Emilio Flores
6 de 14

Julia Estela Ordóñez, con 26 años de laborar en la comuna capitalina y quien se moviliza en silla de ruedas tras haber sido atropellada, fue una de las personas que fue despedida sin justificación.

Foto: Emilio Flores
7 de 14

Ordóñez señaló que depende del ingreso laboral para cubrir sus gastos básicos. Indicó que vive sola, paga alquiler y no cuenta con otra fuente de apoyo económico.

 Foto: Emilio Flores
8 de 14

Ordóñez no es la única persona que ha sido despedida en las últimas semanas. Decenas de personas exigieron que vuelvan a contratar a los afectados.

Foto: Emilio Flores
9 de 14

La mayoría de estas personas dependen de este trabajo para mantener a sus familias y cubrir sus necesidades básicas, por lo que, las últimas medidas adoptadas por la municipalidad son un duro golpe para cada uno de ellos.

Foto: Emilio Flores
10 de 14

Las protestas se suman a denuncias previas realizadas el pasado 23 de diciembre.

Foto: Emilio Flores
11 de 14

En aquel momento, empleadas del servicio de limpieza de calles, espacios públicos, chapeo y orden vial señalaron retrasos en el pago de sus salarios.

 Foto: Emilio Flores
12 de 14

Es decir que, gran parte de estas personas pasaron Navidad y Año Nuevo con una situación económica complicada.

Foto: Emilio Flores
13 de 14

Además, iniciaron 2026 en la misma situación y ahora hasta con despidos que aseguran no tienen justificación.

Foto: Emilio Flores
14 de 14

Los protestantes aseguraron que seguirán en las calles hasta recibir una respuesta por parte de las autoridades.

 Foto: Emilio Flores
