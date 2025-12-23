  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Personal de limpieza de la AMDC amenaza con protestas por falta de pago

En plena Navidad, personal de limpieza de la Alcaldía capitalina enfrenta dos meses sin salario y dificultades para cubrir necesidades básicas

  • Actualizado: 23 de diciembre de 2025 a las 10:47
Personal de limpieza de la AMDC amenaza con protestas por falta de pago

Empleados del programa Guerra contra la Basura denuncian atrasos salariales y señalan precariedad laboral y falta de derechos.

 Foto: Cortesía/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los empleados del servicio de limpieza de calles, espacios públicos, chapeos y orden vial de la Alcaldía Municipal del Distrito Central(AMDC) denunciaron la falta de pago de sus salarios desde hace dos meses, situación que mantiene en zozobra a cientos de familias capitalinas en plena temporada navideña.

Según relataron los afectados, la comuna capitalina adeuda salarios a las empresas de micro barridos, a las cuadrillas de chapeo y al personal de orden vial, un grupo que supera los 2,000 empleados que diariamente realizan labores esenciales para mantener el orden y la limpieza en la capital.

A esta problemática se suma el personal que participa en el programa denominado la “Guerra contra la basura”, quienes se encargan del aseo de quebradas y ríos del Distrito Central, trabajos que implican exposición a riesgos y largas jornadas bajo el sol y la lluvia.

“Desde hace dos meses que no nos pagan y necesitamos el dinero, peor en esta época navideña”, lamentó uno de los entrevistados, quien prefirió no revelar su nombre por temor a represalias.

Otra trabajadora expresó la precariedad en la que se desempeñan: “Nosotros solo ganamos 4,000 lempiras y no tenemos ningún derecho y aún así nos deben. Nosotros andamos en la calle arriesgándonos a todo”, consideró la entrevistada.

Más de 2,000 empleados sin salario y "amenazados" con despidos por protestar

Los empleados manifestaron que la falta de pago les impide cubrir necesidades básicas como la alimentación, el transporte y el pago de servicios, además de afectar la posibilidad de compartir las fiestas de Navidad con sus familias.

Indicaron que, lejos de disfrutar esta época, enfrentan compromisos económicos acumulados, deudas pendientes y la incertidumbre de no saber cuándo recibirán el salario correspondiente a los meses trabajados.

Ante la falta de respuestas, los trabajadores advirtieron protestas y acciones de presión si las autoridades municipales no brindan una solución inmediata a esta problemática que los afecta directamente.

Empleados de la Alcaldía del Distrito Central protestan por falta de pago

Los denunciantes insistieron en que su labor es fundamental para la ciudad, ya que contribuyen a la limpieza, la prevención de enfermedades y la imagen de la capital, por lo que consideran injusto trabajar sin recibir su pago a tiempo.

EL HERALDO intentó obtener una reacción oficial por parte de la Gerencia de Aseo y del director del despacho municipal, Felix Sabio, para conocer la postura de la Alcaldía Municipal del Distrito Central; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias