Personal de limpieza de la AMDC amenaza con protestas por falta de pago

Tegucigalpa, Honduras.- Los empleados del servicio de limpieza de calles, espacios públicos, chapeos y orden vial de la Alcaldía Municipal del Distrito Central(AMDC) denunciaron la falta de pago de sus salarios desde hace dos meses, situación que mantiene en zozobra a cientos de familias capitalinas en plena temporada navideña.

Según relataron los afectados, la comuna capitalina adeuda salarios a las empresas de micro barridos, a las cuadrillas de chapeo y al personal de orden vial, un grupo que supera los 2,000 empleados que diariamente realizan labores esenciales para mantener el orden y la limpieza en la capital.

A esta problemática se suma el personal que participa en el programa denominado la “Guerra contra la basura”, quienes se encargan del aseo de quebradas y ríos del Distrito Central, trabajos que implican exposición a riesgos y largas jornadas bajo el sol y la lluvia.

“Desde hace dos meses que no nos pagan y necesitamos el dinero, peor en esta época navideña”, lamentó uno de los entrevistados, quien prefirió no revelar su nombre por temor a represalias.

Otra trabajadora expresó la precariedad en la que se desempeñan: “Nosotros solo ganamos 4,000 lempiras y no tenemos ningún derecho y aún así nos deben. Nosotros andamos en la calle arriesgándonos a todo”, consideró la entrevistada.