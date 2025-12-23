Personal de limpieza de la AMDC amenaza con protestas por falta de pago

Tegucigalpa, Honduras.- Los empleados del servicio de limpieza de calles, espacios públicos, chapeos y orden vial de la Alcaldía Municipal del Distrito Central(AMDC) denunciaron la falta de pago de sus salarios desde hace dos meses, situación que mantiene en zozobra a cientos de familias capitalinas en plena temporada navideña.
Según relataron los afectados, la comuna capitalina adeuda salarios a las empresas de micro barridos, a las cuadrillas de chapeo y al personal de orden vial, un grupo que supera los 2,000 empleados que diariamente realizan labores esenciales para mantener el orden y la limpieza en la capital.
A esta problemática se suma el personal que participa en el programa denominado la “Guerra contra la basura”, quienes se encargan del aseo de quebradas y ríos del Distrito Central, trabajos que implican exposición a riesgos y largas jornadas bajo el sol y la lluvia.
“Desde hace dos meses que no nos pagan y necesitamos el dinero, peor en esta época navideña”, lamentó uno de los entrevistados, quien prefirió no revelar su nombre por temor a represalias.
Otra trabajadora expresó la precariedad en la que se desempeñan: “Nosotros solo ganamos 4,000 lempiras y no tenemos ningún derecho y aún así nos deben. Nosotros andamos en la calle arriesgándonos a todo”, consideró la entrevistada.
Los empleados manifestaron que la falta de pago les impide cubrir necesidades básicas como la alimentación, el transporte y el pago de servicios, además de afectar la posibilidad de compartir las fiestas de Navidad con sus familias.
Indicaron que, lejos de disfrutar esta época, enfrentan compromisos económicos acumulados, deudas pendientes y la incertidumbre de no saber cuándo recibirán el salario correspondiente a los meses trabajados.
Ante la falta de respuestas, los trabajadores advirtieron protestas y acciones de presión si las autoridades municipales no brindan una solución inmediata a esta problemática que los afecta directamente.
Los denunciantes insistieron en que su labor es fundamental para la ciudad, ya que contribuyen a la limpieza, la prevención de enfermedades y la imagen de la capital, por lo que consideran injusto trabajar sin recibir su pago a tiempo.
EL HERALDO intentó obtener una reacción oficial por parte de la Gerencia de Aseo y del director del despacho municipal, Felix Sabio, para conocer la postura de la Alcaldía Municipal del Distrito Central; sin embargo, no se obtuvo respuesta.