Muere el actor Eric Dane, estrella de las series Grey´s Anatomy y Euphoria

Estados Unidos.- El actor Eric William Dane, de 53 años, conocido por su papel de Mark Sloan en la popular serie Grey’s Anatomy murió hoy, confirmó su familia en un comunicado difundido por la revista People. “Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, comienza el mensaje enviado por la familia de la estrella de Hollywood. “Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida", detalla el comunicado.

Además, su familia afirma que "a lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha". El actor anunció su enfermedad el 10 de abril de 2025 en una entrevista con el programa Good Morning America. "No siento que este sea el final de mi historia, no siento que sea mi final", dijo con una enorme fortaleza al periodista Diane Sawyer.

“Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil”, finaliza el mensaje difundido hoy. Desde que anunció su enfermedad, dedicó esfuerzos a abogar por quienes padecen esta enfermedad tras su diagnóstico. En la serie "Anatomía de Grey", Dane interpretó al Dr. Mark Sloan, quien apareció de 2006 a 2012, cuando el personaje resultó herido de muerte en un accidente aéreo al final de la octava temporada. Sloan falleció en el estreno de la novena.

Quién era Eric Dane