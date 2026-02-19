Prueba piloto en la salida al sur de Tegucigalpa es un fracaso en los primeros cuatro días

Tegucigalpa, Honduras.- La prueba piloto de la rotonda en la salida al sur de Tegucigalpa fracasó en cuatro días de prueba, ya que no logró el objetivo de ordenar el flujo vehicular y al contrario generó más congestionamiento en ambos carriles.

Conductores, vecinos y presidentes de atronatos calificaron la medida como un fracaso total, ya que, durante la prueba, largas filas de vehículos se extendían a toda hora por varios kilómetros, afectando no solo a quienes se dirigen hacia Choluteca, Valle y lugares cercanos como Yaguacire, sino también a personas que vienen a la capital.

“No podemos nosotros estar jugando al gato y al ratón probando si algo da o no, porque todos sabemos que ahí no funciona esa rotonda; ya se intentó antes y terminó en accidentes y pérdidas. Estas son inversiones para nada porque después van a volver a destruir eso”, manifestó Orlando Godoy, vocero del patronato de la colonia Reynel Fúnez.

Recordó que la estructura fue construida en 2016 durante la administración del entonces alcalde Nasry Asfura, pero años después fue demolida por falta de resultados bajo la gestión de Jorge Aldana. Para los vecinos, retomar una medida que fracasó es repetir errores del pasado. “Es un fracaso, un fracaso total.

Aquí no necesitamos una rotonda; lo que realmente se requiere es un puente elevado o un túnel. Eso es lo que necesita la zona de Loarque, porque el volumen de carros supera cualquier medida superficial”, insistió Godoy.