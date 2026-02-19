Prueba piloto en la salida al sur de Tegucigalpa es un fracaso en los primeros cuatro días

Tegucigalpa, Honduras.- La prueba piloto de la rotonda en la salida al sur de Tegucigalpa fracasó en cuatro días de prueba, ya que no logró el objetivo de ordenar el flujo vehicular y al contrario generó más congestionamiento en ambos carriles.
Conductores, vecinos y presidentes de atronatos calificaron la medida como un fracaso total, ya que, durante la prueba, largas filas de vehículos se extendían a toda hora por varios kilómetros, afectando no solo a quienes se dirigen hacia Choluteca, Valle y lugares cercanos como Yaguacire, sino también a personas que vienen a la capital.
“No podemos nosotros estar jugando al gato y al ratón probando si algo da o no, porque todos sabemos que ahí no funciona esa rotonda; ya se intentó antes y terminó en accidentes y pérdidas. Estas son inversiones para nada porque después van a volver a destruir eso”, manifestó Orlando Godoy, vocero del patronato de la colonia Reynel Fúnez.
Recordó que la estructura fue construida en 2016 durante la administración del entonces alcalde Nasry Asfura, pero años después fue demolida por falta de resultados bajo la gestión de Jorge Aldana. Para los vecinos, retomar una medida que fracasó es repetir errores del pasado. “Es un fracaso, un fracaso total.
Aquí no necesitamos una rotonda; lo que realmente se requiere es un puente elevado o un túnel. Eso es lo que necesita la zona de Loarque, porque el volumen de carros supera cualquier medida superficial”, insistió Godoy.
En la zona confluyen dos accesos principales: uno frente a la plaza comercial y otro a la altura de una cadena de supermercados. Los conductores aseguran que en el punto de la rotonda es frecuente los accidentes de tránsito debido a la reducción de carriles y maniobras forzadas.
“En la administración pasada instalaron un semáforo donde ahora hablan de la rotonda y nunca funcionó. Pasó año y medio y jamás lo vimos encendido. Ahora vuelven con lo mismo, sin estudios visibles ni soluciones de fondo”, cuestionó el presidente del patronato.
Bryan Rodríguez, presidente del patronato de la aldea Yaguacire, fue contundente al referirse a la medida municipal y aseguró que, lejos de ordenar, la rotonda retiene más tráfico en la zona.
“Reactivar la rotonda de Plaza Loarque es un fracaso total, ya que retiene más tráfico y convierte la salida al sur en un estacionamiento gigante. En horas pico el avance es mínimo y eso desespera a cualquiera”, expresó Rodríguez.
Los conductores también señalaron que la prueba piloto coincide con un golpe fuerte al bolsillo: el reciente aumento al combustible. Ya desde el lunes, la gasolina superior subió 2.02 lempiras y la regular L1.47, mientras que el diésel se encareció L1.49.
“El gasto de combustible más el aumento de la gasolina es un golpe duro. De Loarque a Yaguacire nos estamos tardando hasta dos horas en hora pico; sin tráfico se hacen 15 minutos. Eso significa casi el doble o triple de combustible”, relató un conductor afectado.
Otra de medida reciente que se ejecutó la noche del miércoles la Gerencia de Movilidad Urbana de la Alcaldía capitalina fue la premarca y señalización de un tercer carril reversible en la salida al sur del país.
La intervención consiste en delimitar los carriles para ordenar el flujo vehicular en una de las zonas con mayor carga de tráfico en la capital, especialmente en horas pico.
“Asegurando carriles definidos para una conducción más ágil, ordenada y sin contratiempos”, argumentó la Alcaldía Municipal en sus redes sociales.
Sin embargo, varios capitalinos cuestionaron la efectividad del tercer carril reversible y consideran que el problema de fondo sigue sin atenderse.
Además, sostienen que la solución no pasa por pintura, bolillos o cambios estéticos, sino por una intervención de infraestructura mayor que contemple el crecimiento del parque vehicular en la capital hondureña.