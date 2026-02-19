Olimpia vs Motagua: los jugadores más caros del clásico nacional

Estos son los futbolistas más caros del clásico Olimpia vs Motagua.
El nuevo goleador del Motagua, Rodrigo De Olivera, aparece en la plataforma especializada en fichajes, Transfermarkt, con un valor de 150 mil euros, que convertido a lempiras asciende a unos 4.6 millones.
El precio de Rodrigo "Droopy" Gómez, principal creativo del cuadro Azul Profundo, es de unos 6.2 millones de lempiras.
José Alejandro Reyes, uno de los fichajes del Mimado para este torneo, aparece con un precio cercano a los 7 millones de lempiras.
Con el missmo precio se encuentra Cristopher Meléndez, uno de los experimentados del actual plantel.
Carlos "Zapatilla" Mejía está valorado en unos 7.7 millones de lempiras, según el tipo de cambio actual.
Con el mismo precio aparece Jorge Serrano, valorado en 7.7 millones.
Jefryn Macías también aparece valorado en 7.7 millones de lempiras.
Jhen Clever Portillo es otro de los futbolistas azules valorados en L 7.7 millones.
El más caro de la plantilla motagüense, según Transfermarkt, es Luis Vega con 300 mil euros, lo cual traducido en lempiras es igual a 9.3 millones.
Con ese mismo precio aparecen varios futbolistas del Olimpia, entre ellos el argentino Agustín Mullet.
Jorge Benguché es otro de los futbolistas merengues valorados en 9.3 millones.
Michaell Chirinos es otro de los elementos del Olimpia valorado en esta cantidad.
Del mismo modo, Edwin Rodríguez cuenta con un precio de 9.3 millones.
El uruguayo Santiago Ramírez, uno de los nuevo fichajes del Olimpia para este Clausura 2026, está valuado en poco más de 10 millones de lempiras.
José Mario Pinto, héroe en la última final de Liga Nacional, es uno de los jugadores más caros del fútbol hondureño con un valor de 10.9 millones.
Jorge Álvarez, el mago de la mediacancha del León, está valorado en 12.4 millones.
El defensor uruguayo, Emanuel Hernández, es uno de los jugadores más caros del fútbol hondureño con un valor de mercado de 450 mil euros, que convertido a lempiras es de un aproximado de 14 millones.
Edrick Menjívar comparte el primer lugar con su compañero uruguayo, siendo los dos los jugadores más caros de la Liga Nacional de Honduras.