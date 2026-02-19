  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Olimpia vs Motagua: los jugadores más caros del clásico nacional

A las puertas de un nuevo clásico entre Olimpia y Motagua, repasamos los precios de los futbolistas de cada equipo. Los leones tienen una considerable ventaja sobre las Águilas

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 16:22
Olimpia vs Motagua: los jugadores más caros del clásico nacional
1 de 19

Estos son los futbolistas más caros del clásico Olimpia vs Motagua.
Olimpia vs Motagua: los jugadores más caros del clásico nacional
2 de 19

El nuevo goleador del Motagua, Rodrigo De Olivera, aparece en la plataforma especializada en fichajes, Transfermarkt, con un valor de 150 mil euros, que convertido a lempiras asciende a unos 4.6 millones.

 Foto: El Heraldo
Olimpia vs Motagua: los jugadores más caros del clásico nacional
3 de 19

El precio de Rodrigo "Droopy" Gómez, principal creativo del cuadro Azul Profundo, es de unos 6.2 millones de lempiras.
Olimpia vs Motagua: los jugadores más caros del clásico nacional
4 de 19

José Alejandro Reyes, uno de los fichajes del Mimado para este torneo, aparece con un precio cercano a los 7 millones de lempiras.
Olimpia vs Motagua: los jugadores más caros del clásico nacional
5 de 19

Con el missmo precio se encuentra Cristopher Meléndez, uno de los experimentados del actual plantel.
Olimpia vs Motagua: los jugadores más caros del clásico nacional
6 de 19

Carlos "Zapatilla" Mejía está valorado en unos 7.7 millones de lempiras, según el tipo de cambio actual.
Olimpia vs Motagua: los jugadores más caros del clásico nacional
7 de 19

Con el mismo precio aparece Jorge Serrano, valorado en 7.7 millones.
Olimpia vs Motagua: los jugadores más caros del clásico nacional
8 de 19

Jefryn Macías también aparece valorado en 7.7 millones de lempiras.
Olimpia vs Motagua: los jugadores más caros del clásico nacional
9 de 19

Jhen Clever Portillo es otro de los futbolistas azules valorados en L 7.7 millones.
Olimpia vs Motagua: los jugadores más caros del clásico nacional
10 de 19

El más caro de la plantilla motagüense, según Transfermarkt, es Luis Vega con 300 mil euros, lo cual traducido en lempiras es igual a 9.3 millones.
Olimpia vs Motagua: los jugadores más caros del clásico nacional
11 de 19

Con ese mismo precio aparecen varios futbolistas del Olimpia, entre ellos el argentino Agustín Mullet.
Olimpia vs Motagua: los jugadores más caros del clásico nacional
12 de 19

Jorge Benguché es otro de los futbolistas merengues valorados en 9.3 millones.
Olimpia vs Motagua: los jugadores más caros del clásico nacional
13 de 19

Michaell Chirinos es otro de los elementos del Olimpia valorado en esta cantidad.
Olimpia vs Motagua: los jugadores más caros del clásico nacional
14 de 19

Del mismo modo, Edwin Rodríguez cuenta con un precio de 9.3 millones.
Olimpia vs Motagua: los jugadores más caros del clásico nacional
15 de 19

El uruguayo Santiago Ramírez, uno de los nuevo fichajes del Olimpia para este Clausura 2026, está valuado en poco más de 10 millones de lempiras.
Olimpia vs Motagua: los jugadores más caros del clásico nacional
16 de 19

José Mario Pinto, héroe en la última final de Liga Nacional, es uno de los jugadores más caros del fútbol hondureño con un valor de 10.9 millones.
Olimpia vs Motagua: los jugadores más caros del clásico nacional
17 de 19

Jorge Álvarez, el mago de la mediacancha del León, está valorado en 12.4 millones.
Olimpia vs Motagua: los jugadores más caros del clásico nacional
18 de 19

El defensor uruguayo, Emanuel Hernández, es uno de los jugadores más caros del fútbol hondureño con un valor de mercado de 450 mil euros, que convertido a lempiras es de un aproximado de 14 millones.
Olimpia vs Motagua: los jugadores más caros del clásico nacional
19 de 19

Edrick Menjívar comparte el primer lugar con su compañero uruguayo, siendo los dos los jugadores más caros de la Liga Nacional de Honduras.
Cargar más fotos