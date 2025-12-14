Propaganda electoral no reclamada irá al relleno sanitario de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- A quince días de las elecciones generales de 2025, gran parte de los carteles con los rostros de los candidatos que marcaron la contienda ya están siendo retirados de las calles de la capital.

Pese a que el artículo 234 de la Ley Electoral establece que los partidos políticos son los principales responsables de retirar carteles y afiches, autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) aseguraron que esta labor ha sido realizada en su mayoría por los empleados municipales.

Durante el proceso electoral afloraron las promesas por parte de los candidatos sobre retirar la propaganda una vez concluida la elección. Sin embargo, todavía abunda en varios puntos de la ciudad ¿Qué sucederá con los afiches que no sean reclamados por los partidos políticos?

Según Emilio Medina, gerente de aseo de la AMDC, desde el momento que la propaganda es retirada, queda a la espera de los partidos y candidatos para ser requerido únicamente por ellos.

"Toda la propaganda retirada se traslada al plantel municipal de Las Palmas. Allí queda disponible para que los propietarios, principalmente partidos y candidatos, puedan recuperarla si así lo desean", aseguró.