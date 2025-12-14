Propaganda electoral no reclamada irá al relleno sanitario de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- A quince días de las elecciones generales de 2025, gran parte de los carteles con los rostros de los candidatos que marcaron la contienda ya están siendo retirados de las calles de la capital.
Pese a que el artículo 234 de la Ley Electoral establece que los partidos políticos son los principales responsables de retirar carteles y afiches, autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) aseguraron que esta labor ha sido realizada en su mayoría por los empleados municipales.
Durante el proceso electoral afloraron las promesas por parte de los candidatos sobre retirar la propaganda una vez concluida la elección. Sin embargo, todavía abunda en varios puntos de la ciudad ¿Qué sucederá con los afiches que no sean reclamados por los partidos políticos?
Según Emilio Medina, gerente de aseo de la AMDC, desde el momento que la propaganda es retirada, queda a la espera de los partidos y candidatos para ser requerido únicamente por ellos.
"Toda la propaganda retirada se traslada al plantel municipal de Las Palmas. Allí queda disponible para que los propietarios, principalmente partidos y candidatos, puedan recuperarla si así lo desean", aseguró.
Además, aclaró que los carteles que no sea reclamados por sus respectivos dueños serán reciclados por las autoridades municipales.
"La propaganda que no es reclamada pasa a ser tratada como residuo sólido municipal, normalmente termina en el relleno sanitario o en los sitios autorizados para disposición final, pero aún no hay una estrategia formal que destine estos materiales como lonas, cartón o plástico a procesos de recuperación.", explicó.
¿Cómo reportar propaganda?
Según la Ley Electoral, los carteles propagandísticos deben ser retirados en un plazo no mayor a treinta días después de celebradas las elecciones generales.
Medina aseguró a EL HERALDO que, ante cualquier irregularidad, se mantienen líneas de denuncias abiertas a la población.
"Aunque no existe un mecanismo exclusivo para reportar propaganda vencida, la ciudadanía sí puede utilizar los canales habituales de denuncia de la municipalidad. El principal es la línea gratuita 100, para reportar problemas ambientales, basura y situaciones relacionadas con el aseo", apuntó.
Exigencias
Pese a las jornadas de limpieza por parte de la AMDC, pobladores de distintas colonias capitalinas aseguran que en algunos sectores todavía permanece la propaganda electoral de las elecciones primarias celebradas el pasado 9 de marzo.
"Los carteles hasta perdieron el color porque han estado a sol y agua todo este año, esperamos que los candidatos los vengan a quitar, porque a largo plazo eso también es contaminación visual", aseveró Miriam Fúnez, pobladora de la Colonia El Sitio en Tegucigalpa.