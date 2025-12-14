CCIT: Proceso electoral debe resolverse por vía legal establecida

Tegucigalpa, Honduras.- La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) se pronunció este domingo sobre el actual proceso electoral y subrayó que cualquier diferencia debe resolverse por los mecanismos legales y técnicos previamente establecidos, en apego al marco constitucional vigente.

En un comunicado, la CCIT señaló que Honduras atraviesa un momento que exige "tranquilidad, responsabilidad y respeto irrestricto a los procesos institucionales", al advertir que los escenarios de confrontación incrementan la incertidumbre y debilitan la confianza ciudadana, la inversión y la gobernabilidad.

La organización empresarial reiteró que el proceso electoral debe atenderse dentro de las normas democráticas definidas y sostuvo que "convocar a movilizaciones, promover escenarios de presión social o plantear que una Asamblea Nacional Constituyente sea la vía para resolver los problemas del país" son afirmaciones sin sustento técnico y alejadas del bien común.