CCIT: Proceso electoral debe resolverse por vía legal establecida

La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa llamó a respetar el marco constitucional y a evitar escenarios de confrontación que afecten la estabilidad democrática del país

    La CCIT pidió que el proceso electoral en Honduras se resuelva por las vías legales y constitucionales.

  • Actualizado: 14 de diciembre de 2025 a las 12:03

Tegucigalpa, Honduras.- La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) se pronunció este domingo sobre el actual proceso electoral y subrayó que cualquier diferencia debe resolverse por los mecanismos legales y técnicos previamente establecidos, en apego al marco constitucional vigente.

En un comunicado, la CCIT señaló que Honduras atraviesa un momento que exige "tranquilidad, responsabilidad y respeto irrestricto a los procesos institucionales", al advertir que los escenarios de confrontación incrementan la incertidumbre y debilitan la confianza ciudadana, la inversión y la gobernabilidad.

La organización empresarial reiteró que el proceso electoral debe atenderse dentro de las normas democráticas definidas y sostuvo que "convocar a movilizaciones, promover escenarios de presión social o plantear que una Asamblea Nacional Constituyente sea la vía para resolver los problemas del país" son afirmaciones sin sustento técnico y alejadas del bien común.

Asimismo, recordó que la ciudadanía ya expresó su voluntad en las urnas el pasado 30 de noviembre, por lo que esa decisión debe ser respetada.

En ese sentido, indicó que cualquier inconformidad debe canalizarse a través de los procedimientos legales correspondientes, evitando mensajes que generen división o polarización social.

Finalmente, la CCIT hizo un llamado a los actores políticos, sociales y económicos a actuar con "prudencia, responsabilidad y madurez democrática", priorizando el interés nacional y la necesidad de estabilidad, certidumbre jurídica y fortalecimiento institucional para avanzar en la recuperación económica y la generación de empleo.

