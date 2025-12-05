María Antonieta Mejía lamenta “narrativa de fraude” y anuncia acciones legales

Tegucigalpa, Honduras.-La candidata a designada presidencial del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, advirtió este viernes 5 de diciembre sobre lo que considera un intento de instalar una narrativa de fraude electoral y anunció que su partido tomará acciones legales contra quienes promuevan acusaciones sin fundamentos. Mejía afirmó que algunos sectores están tratando de sembrar dudas sobre el proceso electoral únicamente porque los resultados no les favorecieron. “Pretenden instalar la idea de fraude solo porque el proceso no fue favorable, es una irresponsabilidad que busca provocar confrontación, deteriorar el orden democrático”, expresó. La dirigente nacionalista defendió los mecanismos del sistema electoral hondureño y aseguró que deben cumplirse sin presiones ni campañas de desinformación. “Nuestro sistema electoral tiene procedimientos, controles y tiempos que tienen que respetarse, la democracia no se contamina por ser rigurosa, se contamina cuando se agrede con mentiras”, señaló.

En ese sentido, Mejía informó que el Partido Nacional emprenderá medidas legales ante señalamientos que consideren falsos o que inciten disturbios. "Por ello anunciamos que iniciaremos acciones legales contra quienes promuevan acusaciones falsas, inciten a la violencia electoral, que atenten contra la institucionalidad, Honduras merece ser amada, respetada, Honduras no merece ser arrastrada por el caos o por intereses políticos de ciertas personas de manera particular, la estabilidad democrática es patrimonio de todos", afirmó. La candidata también cuestionó que figuras del partido Libertad y Refundación (Libre) se estén sumando a lo que calificó como un discurso nocivo. "Es grave que a partir de esas declaraciones sin fundamentos algunos líderes y miembros del partido Libertad y Refundación, que tuvo su castigo el 30 de noviembre por el pueblo hondureño, se quieran sumar a la narrativa tóxica, alimentada de sospechas sin pruebas y envenenando el proceso electoral", declaró. Advirtió que esa postura podría tener repercusiones negativas para el país. "Ese comportamiento erosiona la confianza de la ciudadanía y acerca al país a escenarios que nadie desea, conflictos, desorden", concluyó.

