Nasry Asfura promete donar su salario presidencial a la Teletón si llega a la Presidencia

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, anunció que donará la totalidad de su salario presidencial a la Teletón en caso de resultar electo presidente de Honduras. El compromiso lo expresó durante su participación en la jornada benéfica.

En su intervención inició señalando: "Voy en dos partes, siempre mi donativo de medio millón de lempiras, que lo hago todas las teletones".

Posteriormente añadió: "Pero quiero decir algo más adicional, Dios mediante, nos dé la oportunidad de gobernar, todo mi sueldo va a venir para acá también, a la Teletón para servirles. Gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, que Dios los bendiga", manifestó Asfura ante el público.

El anuncio se sumó al aporte económico que el aspirante presidencial realiza cada año durante la maratónica recaudación. En esta edición, confirmó un donativo de 500,000 lempiras.