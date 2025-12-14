Nasry Asfura promete donar su salario presidencial a la Teletón si llega a la Presidencia

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, anunció que donará la totalidad de su salario presidencial a la Teletón en caso de resultar electo presidente de Honduras. El compromiso lo expresó durante su participación en la jornada benéfica.
En su intervención inició señalando: "Voy en dos partes, siempre mi donativo de medio millón de lempiras, que lo hago todas las teletones".
Posteriormente añadió: "Pero quiero decir algo más adicional, Dios mediante, nos dé la oportunidad de gobernar, todo mi sueldo va a venir para acá también, a la Teletón para servirles. Gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, que Dios los bendiga", manifestó Asfura ante el público.
El anuncio se sumó al aporte económico que el aspirante presidencial realiza cada año durante la maratónica recaudación. En esta edición, confirmó un donativo de 500,000 lempiras.
@alaordenhn #Papialaorden donará todo su sueldo presidencial a la #Teleton ♬ sonido original - A la Orden (Papi a la Orden)
La Teletón se desarrolló entre el viernes 12 y sábado 13 de diciembre bajo el lema "Teletón es servicio", con la meta de recaudar 77.5 millones de lempiras. Según el cómputo divulgado a las 12:00 de la medianoche del domingo 14 de diciembre, la recaudación alcanzó 78,213,000 millones de lempiras.
La jornada solidaria reunió durante más de 24 horas a ciudadanos, empresas e instituciones que respondieron al llamado para apoyar programas de rehabilitación y atención a personas con discapacidad en el país.
En el ámbito político, Asfura lidera la contienda presidencial, de acuerdo con la última actualización del portal de resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), con fecha martes 9 de diciembre y con el 99.40% de las actas escrutadas.
El candidato nacionalista registra 1,298,835 votos (40.52%), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,256,428 votos (39.20%), mientras que Rixi Moncada se ubica en tercer lugar con 618,448 votos (19.29%).
El CNE anunció que este domingo 14 de diciembre iniciaría el escrutinio especial que definirá al ganador de la presidencia. Según informó la consejera presidenta, Ana Paola Hall, el organismo tiene todo listo para comenzar el proceso, a la espera de que los partidos políticos acrediten a los miembros de las Juntas Especiales.