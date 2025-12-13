Teletón Honduras 2025 supera la meta con más de 78 millones de lempiras: "Lo hemos logrado"

Durante todo el evento, la transmisión estuvo marcada por mensajes de esperanza, presentaciones artísticas y constante ánimo de quienes donaron para apoyar la causa, que busca ayudar a quienes más lo necesitan a nivel nacional.

La jornada de recaudación inició desde el pasado viernes 12 de diciembre y culminó el sábado 13 de diciembre, casi al filo de la medianoche, en un ambiente lleno de solidaridad, alegría y compromiso.

Tegucigalpa, Honduras.- La edición 2025 de la Teletón Honduras 2025 , concluyó con un resultado histórico, logrando recaudar 78 millones 213 mil lempiras, sobrepasando la meta inicial que era de 77.5 millones.

La fundación expresó su profundo agradecimiento a todos los que apoyaron e hicieron posible el éxito de esta edición 2025, ya que con los fondos recaudados se seguirá trabajando en la rehabilitación integral de personas con discapacidad en el país. "Lo logramos, Honduras", gritaron con emoción todos los presentes, tras el último cómputo.

Además de la colaboración de la población, también se sumaron a la causa algunas de las figuras como Nasry Asfura, candidato a la presidencia por el Partido Nacional, el cardenal Óscar Rodríguez y varios representantes del Poder Judicial, entre otros.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En el sector empresarial, varias instituciones reconocidas participaron activamente, incluyendo bancos como BAC, Banco de Occidente, Banco Ficohsa y Banco Atlántida.

Además, empresas como Dinant, Cooperativa Chorotega, Cervecería Hondureña, Loto, Grupo Q y La Colonia, entre otras, se sumaron para aportar su granito de arena.

La fundación también contó con la presencia de artistas nacionales e internacionales que dijeron presente a la causa.

La jornada se realizó en el gimnasio del Instituto Salesiano San Miguel de Tegucigalpa, que se convirtió en un centro de esperanza y solidaridad.