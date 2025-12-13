  1. Inicio
Teletón Honduras 2025 avanza con más de L23 millones, aún en busca de la meta

El evento solidario continúa su marcha con artistas nacionales e internacionales, mientras la comunidad dona para transformar vidas en Honduras

  • Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 19:18
1 de 14
1 de 14

La Teletón Hondura 2025, continúa desarrollándose en su segundo día, con la finalidad de recaudar la suma de 77.5 millones de lempiras, con la finalidad de seguir brindando apoyo integral a quienes los necesitan. ¿Cómo va el último cómputo y el ambiente? Aquí los detalles

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
2 de 14
2 de 14

Al filo de las siete de la noche, el último cómputo oficial reportó una recaudación de 23,725,020, millones de lempiras, lo que representa aproximadamente el 30% del objetivo. Sin embargo, las donaciones continúan llegando, gracias a la solidaridad de los hondureños.

Captura de pantalla
3 de 14
3 de 14

Patrocinadores como Banco de Occidente, BAC, Grupo Q, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, La Alcaldía del Distrito Central, Cargill y otros se han sumado a la jornada solidaria.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
4 de 14
4 de 14

El lema de esta edición, ‘Teletón es servicio’, refleja el compromiso de fortalecer programas de atención médica, rehabilitación y apoyo integral para miles de hondureños en todo el territorio nacional.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
5 de 14
5 de 14

La fundación continúa resaltando que cada aporte, sin importar el monto, ayuda a construir un país más accesible e inclusivo, lleno de esperanza.

Foto: redes sociales
6 de 14
6 de 14

La jornada solidaria sigue transmitiéndose en vivo a través de Canal 5, Telecadena, TSi y Mega, desde el gimnasio del Instituto Salesiano San Miguel en Tegucigalpa, con la conducción de los presentadores de Televicentro.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
7 de 14
7 de 14

La transmisión busca llegar a todos los rincones del país para incentivar las donaciones.

Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
8 de 14
8 de 14

En esta edición, la lista de artistas invitados combina talento nacional e internacional.

Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
9 de 14
9 de 14

Entre los artistas nacionales Shirley Paz, Ámbar Menjívar, Valeria Solís, Grupo Yaxall, Mago Vega, Denis Durán, Jorge Quiñónez, Eva Galindo y Alexa Ferrari.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
10 de 14
10 de 14

Asimismo, Fabiana, La Gran Banda, Polache, Sonora Dinamita, Las Chicas Rolands, Raffy, Nibuman, D’ Artes, Urbaleth, Wayback, Carlos Salazar, Chicos de Hielo y muchos más. Además, se suman academias y grupos artísticos como Dance With Me Art, Fashion Dance, Virtual Dance Club Honduras, Vibra Latina, B Seven, Ballet Nacional Folclórico Garífuna y centros educativos.

Foto: redes sociales
11 de 14
11 de 14

La Teletón Honduras 2025 continúa con entusiasmo y esperanza, invitando a todos los hondureños a ser parte de esta cruzada de amor.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
12 de 14
12 de 14

La meta aún está lejos, pero cada donación impulsa la transformación social y mejora la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
13 de 14
13 de 14

Mientras la recaudación sigue en marcha, el público presente y en casa, continúa disfrutando del evento, a la expectativa de sobrepasar la meta.

Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
14 de 14
14 de 14

Por ahora, los donativos siguen llegando, con el objetivo de que el cómputo siga subiendo cada vez más.

 Foto: redes sociales
