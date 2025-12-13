Teletón Honduras 2025 avanza con más de L23 millones, aún en busca de la meta

La Teletón Hondura 2025, continúa desarrollándose en su segundo día, con la finalidad de recaudar la suma de 77.5 millones de lempiras, con la finalidad de seguir brindando apoyo integral a quienes los necesitan. ¿Cómo va el último cómputo y el ambiente? Aquí los detalles
Al filo de las siete de la noche, el último cómputo oficial reportó una recaudación de 23,725,020, millones de lempiras, lo que representa aproximadamente el 30% del objetivo. Sin embargo, las donaciones continúan llegando, gracias a la solidaridad de los hondureños.
Patrocinadores como Banco de Occidente, BAC, Grupo Q, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, La Alcaldía del Distrito Central, Cargill y otros se han sumado a la jornada solidaria.
El lema de esta edición, ‘Teletón es servicio’, refleja el compromiso de fortalecer programas de atención médica, rehabilitación y apoyo integral para miles de hondureños en todo el territorio nacional.
La fundación continúa resaltando que cada aporte, sin importar el monto, ayuda a construir un país más accesible e inclusivo, lleno de esperanza.
La jornada solidaria sigue transmitiéndose en vivo a través de Canal 5, Telecadena, TSi y Mega, desde el gimnasio del Instituto Salesiano San Miguel en Tegucigalpa, con la conducción de los presentadores de Televicentro.
La transmisión busca llegar a todos los rincones del país para incentivar las donaciones.
En esta edición, la lista de artistas invitados combina talento nacional e internacional.
Entre los artistas nacionales Shirley Paz, Ámbar Menjívar, Valeria Solís, Grupo Yaxall, Mago Vega, Denis Durán, Jorge Quiñónez, Eva Galindo y Alexa Ferrari.
Asimismo, Fabiana, La Gran Banda, Polache, Sonora Dinamita, Las Chicas Rolands, Raffy, Nibuman, D’ Artes, Urbaleth, Wayback, Carlos Salazar, Chicos de Hielo y muchos más. Además, se suman academias y grupos artísticos como Dance With Me Art, Fashion Dance, Virtual Dance Club Honduras, Vibra Latina, B Seven, Ballet Nacional Folclórico Garífuna y centros educativos.
La Teletón Honduras 2025 continúa con entusiasmo y esperanza, invitando a todos los hondureños a ser parte de esta cruzada de amor.
La meta aún está lejos, pero cada donación impulsa la transformación social y mejora la calidad de vida de quienes más lo necesitan.
Mientras la recaudación sigue en marcha, el público presente y en casa, continúa disfrutando del evento, a la expectativa de sobrepasar la meta.
Por ahora, los donativos siguen llegando, con el objetivo de que el cómputo siga subiendo cada vez más.