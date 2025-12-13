Partido Liberal denuncia cinco momentos en que se vulneró la voluntad popular en Honduras

En medio de la tensión política que se vive en el país tras las elecciones del 30 de noviembre, el Partido Liberal de Honduras, se pronunció y trajo a mención cinco momentos de la historia en que se desconoció la voluntad popular. ¿A qué personajes señalaron? Aquí los detalles.
A través de sus redes sociales, el Partido Liberal manifestó que se considera un "bastión de la democracia", pese a las presuntas amenazas y persecuciones políticas, señalando al Partido Nacional de querer robarse las elecciones generales, en su publicación denominada " 5 Dictaduras Cachurecas".
"La amenaza de que el Partido Nacional se robe nuevamente las elecciones, no es una novedad, es parte de su idiosincrasia, así lo demuestra la historia con cinco personajes cachurecos y momentos que oscurecieron la vida de los hondureños al quedarse por la fuerza en el poder sin un proceso democrático", inicia diciendo su publicación en redes.
El primer momento que destaca el Partido Liberal corresponde a la dictadura de Tiburcio Carias Andino, quien gobernó de 1932 a 1948. El Partido Liberal trajo a mención que durante su mandato, evitó que el pueblo ejerciera su derecho a votar y persiguió a los liberales.
Otro momento señalado fue el de Julio Lozano Díaz, quien gobernó de 1954 a 1956. Los liberales recuerdan que en 1954 Ramón Villeda Morales ganó las elecciones, pero Lozano Díaz tomó el poder por la fuerza, imponiendo su autoridad sin respetar el proceso democrático.
El Partido destaca también la dictadura de Oswaldo López Arellano, militar y político que derrocó a Villeda Morales en 1963. Su periodo en el poder, que abarcó de 1963 a 1971 y luego de 1974 a 1975, fue la segunda dictadura más larga después de Carias Andino, marcada por la represión y la falta de transparencia electoral.
"Sin ir a elecciones, fue nombrado primer jefe de Estado en 1975 por la cúpula militar junto al Partido Nacional, tomando el cargo de Oswaldo López Arellano", señaló el PL en su publicación.
El Partido Liberal también mencionó al expresidente Juan Orlando Hernández, asegurando que, "Se robó las elecciones primarias de su propio partido, resultando vencedor en las generales e iniciando una fuerte convulsión social en nuestro país, se reeligió de forma ilegal en 2017 en contra de nuestra Constitución y robándole el triunfo al candidato, Salvador Nasralla".
"Ese es el partido que representa el señor de los burritos que negoció indulto para Juan Orlando Hernández", añaden los liberales en su publicación, haciendo referencia al reciente perdón que Donald Trump le otorgó a Hernández.
Tras las elecciones pasadas del 30 de noviembre, Honduras sigue sin presidente electo, pues la contienda sigue entre el candidato por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, y el canditato del Partido Nacional, Nasry Asfura.
Los liberales siguen asegurando que Salvador Nasralla es el ganador de las elecciones, señalando al Partido Nacional de haber cometido irregularidades para liderar el conteo de votos. Mientras tanto, los nacionalistas dan por ganador a su candidato.
El CNE ha divulgado el 99.40% de las 19,167 actas de cierre, dejando solo un 0.60% pendiente de publicación. Sin embargo, la presidencia se definirá en el escrutinio especial, que está programado tentativamente para el próximo domingo 14 de diciembre, a partir de las 7:00 a.m., aunque aún no está confirmada la fecha exacta.