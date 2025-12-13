Paso a paso: ¿cómo funciona el escrutinio especial del CNE?

El escrutinio especial es una fase del proceso electoral en Honduras destinada a revisar y, depende del caso, recontar las actas de cierre que presentaron inconsistencias tras las elecciones generales del pasado 30 de noviembre de 2025.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha divulgado que de las 19,167 actas de cierre del nivel presidencial, 19,052 ya fueron publicadas, pero 2,773 de esas actas presentaron irregularidades, por lo que pasarán a escrutinio especial.
El inicio del escrutinio especial aún no está confirmado, pues algunos aseguran que podría comenzar el domingo a las 7:00 de la mañana, una vez se complete la divulgación de todas las actas de cierre y se determinen cuáles efectivamente pasarán a revisión. Sin embargo, hay otros expertos que piensan que el inicio podría ser hasta el lunes.
No todas las actas que aparecen como inconsistentes necesariamente serán objeto de recuento: primero el pleno de magistrados del CNE debe decidir cuáles actas entran a la fase de escrutinio especial, separándolas por nivel electivo y evaluando si pueden corregirse sin necesidad de recuento.
El CNE ha acreditado y capacitado a 2,000 personas que integrarán las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) para realizar la revisión y el reconteo de las actas consideradas en este proceso especial.
Los cinco partidos políticos participantes (Partido Nacional, Partido Liberal, Libertad y Refundación, Partido Demócrata Cristiano y Pinu-SD) han acreditado 400 representantes cada uno, quienes formarán parte de estas juntas para trabajar en las actas bajo escrutinio especial.
El proceso se organiza en dos turnos de 12 horas cada uno: el primero inicia a las 7:00 de la mañana y termina a las 7:00 de la noche, mientras que el segundo continúa a partir de ese momento, con 1,000 personas trabajando en cada turno para cubrir el recuento de todas las actas incluidas en el escrutinio especial.
El escrutinio especial implica revisar las actas, autenticar que sean originales, verificar que estén completas y, de ser necesario, recontar los votos cuando haya incongruencias de sumatoria en los resultados registrados, ajustando únicamente aquellas que verdaderamente lo requieran conforme a la ley electoral.
Este escrutinio especial es importante porque las actas con inconsistencias contienen un número significativo de votos que podrían definir no solo la presidencia, sino también la conformación del nuevo Congreso Nacional y el resultado de varias alcaldías, debido a lo reñida que está la contienda en varios niveles electorales.