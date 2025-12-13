Teletón Honduras 2025: música, donativos y esperanza para alcanzar los L77.5 millones

La Teletón Honduras 2025, que arrancó el pasado viernes, sigue en marcha este sábado 13 de diciembre con un espíritu de esperanza y compromiso. La jornada, que se desarrolla en el gimnasio del Instituto Salesiano San Miguel de Tegucigalpa, sigue combinando música, presentaciones artísticas, solidaridad y más donaciones.
La meta para este 2025 es de 77.5 millones de lempiras, con el objetivo de fortalecer programas de atención médica, rehabilitación y apoyo integral para miles de personas en todo el país.
La fundación destaca que cada aporte, sin importar su monto, es de gran importancia para llegar a la meta.
Desde las primeras horas de la jornada, las donaciones han sido constantes. La última cifra reportada al filo de las 10 de la noche fue de 56 millones 350 mil 200 lempiras. Sin embargo, se espera que sigan llegando más donativos que ayuden a llegar a la meta.
Entre las recientes contribuciones de empresas destacan Cooperativa Chorotega, DINANT, Cervecería Hondureña, Loto, así como instituciones como el Poder Judicial.
Aunque la causa es solidaria, la programación artística no deja de sorprender.
La lista de artistas nacionales e internacionales que participan en la transmisión incluye a Pablo Montero, reconocido cantante y actor mexicano, y Olga Basanta, talentosa artista española, violista, pianista y compositora.
En el talento local, destacan artistas como Fabiana, La Gran Banda, Polache, Sonora Dinamita, Las Chicas Rolands, Raffy, Nibuman, D’Artes, Urbaleth, Wayback, Carlos Salazar, Chicos de Hielo. Además, grupos y academias como Dance With Me Art, Fashion Dance, Virtual Dance Club Honduras, Vibra Latina y el Ballet Nacional Folclórico Garífuna aportan variedad y energía.
La jornada continúa con entusiasmo, invitando a todos los hondureños a ser parte de esta cruzada de amor y ayuda.
Aunque falta para llegar a la meta, cada donación acerca más a la posibilidad de transformar vidas y brindar atención especializada a quienes más lo necesitan.
Mientras tanto, el público presente y el que está sintonizando desde sus hogares, sigue conectado con la transmisión a la expectativa de superar la meta.
También se siguen sumando más hondureños y empresas con solidaridad para aportar su "granito de arena" a la noble causa.