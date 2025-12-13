Presidente del CAH pide al MP investigar orden ilegal de Libre para que Ochoa no participe en declaratoria de elecciones

De acuerdo a los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), el partido Libre apenas alcanza el 19 por ciento de los votos, quedando como tercera fuerza política muy por debajo del Partido Nacional y Partido Liberal, qué se disputan el triunfo de la presidencia en el escrutinio de 2,700 actas.

En una asamblea de Libre celebrada este sábado 13 de diciembre en Siguatepeque, se acordó desconocer los resultados de las elecciones, por la injerencia de Estados Unidos y la comisión de fraude electoral, según alegan.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano , advirtió que el país está a las puertas de un golpe de Estado , con la decisión del partido Libertad y Refundación (Libre) al ordenarle a su representante en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de no asistir al pleno para la declaratoria de las elecciones.

En su cuenta de X, el presidente del CAH hace un llamado al Ministerio Público para investigar la comisión de un delito por la orden que Libre le ha dado a Marlon Ochoa, representante en el CNE.

“Esto es la expresión de un Golpe de Estado, la sola manifestación constituye una plan de perpetrar un Golpe de Estado y debe ser investigado por el @MP_Honduras”, señala Gustavo Solórzano.

Y agrega: Entiendan, no es si quiere o no firmar la declaratoria, ni depende de Marlon Ochoa, el pueblo ya decidió en las urnas, LIBRE sale del poder y la nueva Presidencia se define entre los otros dos candidatos del @PLHonduras y @PNH_oficial

El profesional del derecho subraya que la declaratoria del Consejo Nacional Electoral “ES OBLIGATORIA, lo único que pueden hacer los consejeros es votar a favor o en contra y en esta caso razonar el voto”.

“Planificar que no haya declaratoria de las elecciones es un atentado contra el Estado de Derecho y se puede constituir en un GOLPE DE ESTADO”, dice en mensaje en la red social.

Y luego se pregunta: ¿Estará dispuesto LIBRE y el Consejero Ochoa a ser recordado como quienes traicionó la democracia y perpetraron un golpe de Estado, después de haber dicho luchar contra ellos?

“Por favor abramos los ojos, yo confío aunque las @FFAAHN (Fuerzas Armadas) harán cumplir la Constitución e impedirán cualquier locura de esas que se mencionan en el video por parte del señor Mel Zelaya.

El ex fiscal Edmundo Orellana Mercado, quien fue secretario de Estado en este gobierno, también expresó su preocupación por la pretendida acción de evitar una declaratoria de elecciones.

También en su red social de X publicó un mensaje alertando que Ochoa podría incurrir en violación de la ley.

“Se afirma que, en caso de que un consejero del CNE se niegue a firmar la declaratoria de elecciones, se habilitaría la competencia del Congreso Nacional”, dice.

De suceder, el consejero incurriría en responsabilidad penal, advirtió y luego sentencia con una pregunta: "¿Habrá consejero capaz de cometer delito? Ud, qué opina?"