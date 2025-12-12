Marlon Ochoa reconoce derrota de Libre en las elecciones ante misión internacional G16+

Tegucigalpa, Honduras.-El partido Libre se ha mantenido en el tercer lugar desde el primer corte de los resultados electorales. Muchos miembros de su cúpula ya han aceptado su derrota, y el consejero Marlon Ochoa se sumó a la lista, reconociéndolo ante el G16+, una reunión donde también estuvieron presentes las otras dos consejeras. “Todos ustedes saben que yo pertenezco a un partido político, todos saben a qué partido político pertenezco”, comenzó diciendo el consejero Ochoa.

Seguidamente confesó: “Nosotros en ese proceso no tenemos ningún interés, me entienden, ese partido político aceptó unos resultados y esos resultados no le favorecen”.

Así fue como, por primera vez, se vio a Marlon Ochoa admitiendo la derrota del partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones del 30 de noviembre. Ochoa reconoció los resultados que colocan a su partido en el tercer lugar de la contienda ante la misión del G16+, un grupo de países y organismos internacionales que actúa como misión de acompañamiento y cooperación en Honduras. Está integrado por embajadas y agencias de cooperación de naciones como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, España y Alemania, además de organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). La reunión se llevó a cabo el pasado jueves 11 de diciembre. Poco o nada se ha visto al consejero del CNE Marlon Ochoa participando junto a sus colegas Ana Paola Hall y Cossette López en conferencias de prensa o comparecencias. La última vez que se les vio juntos fue en el primer corte de los Resultados Preliminares (TREP) del 30 de noviembre.

Resultados