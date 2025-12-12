Marlon Ochoa reconoce derrota de Libre en las elecciones ante misión internacional G16+

Tegucigalpa, Honduras.-El partido Libre se ha mantenido en el tercer lugar desde el primer corte de los resultados electorales. Muchos miembros de su cúpula ya han aceptado su derrota, y el consejero Marlon Ochoa se sumó a la lista, reconociéndolo ante el G16+, una reunión donde también estuvieron presentes las otras dos consejeras.
“Todos ustedes saben que yo pertenezco a un partido político, todos saben a qué partido político pertenezco”, comenzó diciendo el consejero Ochoa.
Seguidamente confesó: “Nosotros en ese proceso no tenemos ningún interés, me entienden, ese partido político aceptó unos resultados y esos resultados no le favorecen”.
Así fue como, por primera vez, se vio a Marlon Ochoa admitiendo la derrota del partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones del 30 de noviembre.
Ochoa reconoció los resultados que colocan a su partido en el tercer lugar de la contienda ante la misión del G16+, un grupo de países y organismos internacionales que actúa como misión de acompañamiento y cooperación en Honduras. Está integrado por embajadas y agencias de cooperación de naciones como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, España y Alemania, además de organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). La reunión se llevó a cabo el pasado jueves 11 de diciembre.
Poco o nada se ha visto al consejero del CNE Marlon Ochoa participando junto a sus colegas Ana Paola Hall y Cossette López en conferencias de prensa o comparecencias. La última vez que se les vio juntos fue en el primer corte de los Resultados Preliminares (TREP) del 30 de noviembre.
Resultados
Desde el primer corte de los resultados, Rixi Moncada, candidata a la presidencia por Libre, se ha mantenido en el tercer lugar, mientras que Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla se han disputado el primer lugar en la contienda.
Actualmente, el presidenciable nacionalista se posiciona como virtual ganador con 1,298,835 votos, seguido por el presidenciable liberal con 1,256,428 votos y Rixi Moncada, de Libre, con 618,448 votos.
Este fin de semana se llevará a cabo el escrutinio especial, donde se revisarán más de 2,700 actas.
Tras la reunión, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, publicó un mensaje en su cuenta de X asegurando que había externado su preocupación por la convocatoria de Libre y las declaraciones de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
“Esta mañana, en reunión con el G16+, he manifestado mi preocupación por dos hechos acontecidos en las últimas horas”, dijo. Seguidamente enumeró la convocatoria del “Coordinador del Partido Libertad y Refundación, para que los colectivos de ese partido político se ubicaran en las afueras de INFOP, lugar donde se encuentran trabajando funcionarios del CNE y el material electoral de las Elecciones Generales 2025”.
También se refirió al “comunicado de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, donde se refieren, sin fundamento ni competencia alguna, a presunta comisión de delitos electorales por parte de la consejera López-Osorio y mi persona”.
Hall advirtió: “Me interpondré en el camino de quienes pretendan evitar la declaratoria de las Elecciones Generales. Como presidenta del CNE, defenderé el proceso electoral, que es parte fundamental de la democracia de nuestro país”.