Orden de revisión, horarios y controles: todos los detalles del escrutinio especial

El Ministerio Público supervisará denuncias de delitos electorales y las Fuerzas Armadas garantizarán orden y seguridad en instalaciones, donde paralelamente habrá auditoría externa, pero sin intervenir en el escrutinio.En el escrutinio especial estará prohibido portar celulares o dispositivos electrónicos que permitan capturar imágenes, así como ingresar con distintivos partidarios, alimentos o bebidas.Una vez finalizado el escrutinio, las maletas se devolverán a la bodega de custodia, completando un control detallado en todo momento.