Orden de revisión, horarios y controles: todos los detalles del escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio especial de las actas con inconsistencias se realizará bajo estricto control del material electoral, según resolvió el Consejo Nacional Electoral (CNE) al aprobar el reglamento del proceso. Según reglamento del CNE, el escrutinio especial se llevará a cabo siguiendo un orden jerárquico de niveles electivos en caso de que se ordene el recuento en una misma Junta Receptora de Votos (JRV). Primero será la fórmula presidencial y Parlamento Centroamericano, luego diputados al Congreso Nacional y alcaldías. El orden de ejecución por departamentos ha sido definido por el CNE de la siguiente manera: Atlántida, Colón; Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro y, finalmente, el voto en el exterior. Cada departamento tiene horarios específicos de entrega de maletas según nivel electivo y turno. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El Centro Logístico Electoral, bajo la coordinación de la Dirección Electoral, recibirá maletas electorales y cuadernos de votación originales, organizándolos por correlativo para su procesamiento.

Controles en el escrutinio

Las maletas serán registradas electrónicamente mediante códigos RFID (pequeños chips o etiquetas que emiten señales de radio, donde cada maleta electoral tendrá código único que puede ser leído por un lector) y de forma manual antes de ser trasladadas por acarreadores a las Juntas Especiales de Verificación y Recuento. Cada junta contará con supervisores, quienes atenderán necesidades logísticas y garantizarán que los recuentos se realicen de manera ordenada y conforme al reglamento.

Una vez concluido el escrutinio de cada maleta, los resultados se consignarán en actas de cierre especial, que serán firmadas por todos los miembros de las juntas, escaneadas y transmitidas al sistema central del CNE. El horario de los escrutinios especiales estará dividido en dos turnos: turno A de 7:00 am a 7:00 pm y turno B de 7:00 pm a 7:00 am. Además de los recuentos de oficio, es decir, aquellas inconsistencias detectadas en primera instancia por el sistema, el reglamento contempla la posibilidad de realizar recuentos especiales a petición de parte, coordinados por la secretaría general del CNE. Un fedatario (asignado para dar fe pública) levantará actas de constatación, que se integrarán al expediente administrativo correspondiente. Las juntas se integrarán por representantes de cada partido político que participó en elecciones.

Para garantizar su funcionamiento, se instalarán 150 juntas por turno, con miembros propietarios y suplentes, por lo que los partidos deben poner a disposición 200 representantes cada uno. Los cargos se asignarán aleatoriamente en sorteo y se rotarán en cada cambio de turno. El escrutador abrirá la maleta electoral y clasificará votos en válidos, nulos y blancos. Cada voto será mostrado a miembros de la junta para su validación y luego consignado en acta de cierre especial, indicando total de papeletas usadas y de votos por candidato. Para parlamentarios, el proceso será similar al nivel presidencial, pero el escrutador contabilizará las marcas a favor de cada uno. En el caso de las alcaldías se aplicará el mismo procedimiento que en el nivel presidencial, garantizando la correcta clasificación y registro de los votos. Los integrantes de juntas tendrán que haber sido capacitados y solo tres observadores por organización podrán presenciar el proceso, sin injerencia alguna.