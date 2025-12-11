Eliseo Castro asegura que Juan Diego Zelaya ganó la alcaldía en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Eliseo Castro, candidato a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Liberal, reconoció este jueves que los resultados no le favorecieron en la contienda electoral por el Distrito Central. Explicó que el conteo privado de actas que manejan coincide con la tendencia publicada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la cual coloca a Juan Diego Zelaya con ventaja.

Castro señaló que, si el escrutinio continúa en la misma dirección, Juan Diego Zelaya se encaminaría a convertirse en el próximo alcalde de la capital. En ese sentido, manifestó que corresponde aceptar el resultado y prepararse para trabajar con las nuevas autoridades municipales. "Independientemente de la elección hay que aceptarlo y los que logran llegar, asimilarlo con responsabilidad", expresó. Asimismo, reafirmó que la tendencia favorece a Zelaya y que "sin duda alguna será el próximo alcalde", por lo que adelantó que desde una regiduría seguirá "sirviéndole a la gente" y apostando por un trabajo conjunto en beneficio del Distrito Central. El dirigente liberal destacó que la prioridad es respetar la voluntad expresada en las urnas. "El mensaje es mantener la tranquilidad, el escrutinio y las actas que hacen falta darán el vencedor", apuntó, llamando a la calma mientras concluye el proceso electoral.

Juan Diego Zelaya responde

Luego de las declaraciones de Eliseo Castro, el candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, dejó un mensaje de agradecimiento al aspirante liberal. "Eliseo Castro, valoro profundamente tus palabras. Te extiendo mi mano con humildad y con visión. La capital necesita de todos, y sé que muchas de tus ideas, innovadoras, prácticas y enfocadas en la gente, pueden incorporarse al plan que estamos construyendo para gobernar la ciudad", escribió. De acuerdo con el cómputo del Consejo Nacional Electoral, la elección por la corporación municipal del Distrito Central la lidera Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional, con 158,723 votos (37.95%)