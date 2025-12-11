¿Cuándo se darán los resultados electorales finales tras el escrutinio especial del CNE?

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños siguen esperando los resultados finales de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre para conocer al nuevo presidente electo del país, una interrogante que definiría un escrutinio especial que han anunciado las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE). Este escrutinio especial, de al menos 2,773 actas que presentan inconsistencias, podría iniciarse a más tardar el próximo fin de semana, según versiones extraoficiales, y completará un proceso electoral marcado por fallas recurrentes en el sistema automático de conteo y transmisión de datos. Desde que se celebraron los comicios, el CNE tiene 30 días para dar a conocer los resultados finales de la voluntad de los hondureños expresada en las urnas.

Los resultados preliminares del CNE tienen a los candidatos conservadores Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, en una reñida competencia. Con el 99,40 % de las actas escrutadas, Asfura se mantiene en el primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %), seguido por Nasralla con 1.256.428 sufragios (39,48 %), mientras que la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, es tercera con 618.448 votos (19,29 %). Según el coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, la fórmula presidencial de los comicios la ganó Nasralla, en lo que parece un reconocimiento tácito de la derrota oficialista.