Olancho FC vs Marathón EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Los Potros afrontan el duelo con una mezcla de ilusión y desafío. Su entrenador, Reynaldo Tilguath, ha insistido en que su plantel puede romper pronósticos si mantiene convicción y carácter, sobre todo contra rivales que mostraron mayor regularidad como Marathón y Platense. El cuadro olanchano se aferra a ese discurso para iniciar con paso firme una fase donde no hay margen para titubeos.

Al frente estará el equipo Verdolaga, que cerró las vueltas regulares en un sólido segundo lugar y llega con la convicción de que este torneo puede marcar el inicio de la era Lavallén. Su fútbol ha sido consistente y, aunque ya domina la serie ante los Potros en esta temporada, sabe que la triangular es un escenario completamente distinto.

El enfrentamiento también sirve de vitrina para dos artilleros que vienen encendidos y disputan el protagonismo de la tabla de goleadores: Rodrigo De Olivera y Nicolás Messiniti. El uruguayo de los Potros llega impulsado por su brillante hat-trick ante Choloma, que lo puso con 15 dianas y lo mantiene a un paso del liderato que ostenta Erick Puerto. Messiniti, por su parte, ha sido la pieza más constante del ataque verdolaga.

Marathón ya sabe lo que es sumar en territorio olanchano —lo hizo en la jornada 6— y también lo venció en el Yankel, pero este nuevo duelo se juega con otras tensiones, otro contexto y una final en el horizonte.

El balón rodará a las 7:00 p.m. en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, en un choque que se podrá disfrutar por la señal de Deportes TVC. EL HERALDO llevará el minuto a minuto de un compromiso que podría marcar el rumbo de la triangular.