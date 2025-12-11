Cossette López responde si firmará la declaratoria oficial sobre las elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.- Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue parte de una reunión del órgano electoral con jefes de misión y cooperación del G16+ en la capital de Honduras.
López acompañó a la presidenta Ana Paola Hall y al consejero Marlon Ochoa, este último siendo representante de Libertad y Refundación (Libre) en el CNE.
En el encuentro con los diplomáticos, Cossette López se refirió a la declaratoria oficial sobre las elecciones en Honduras que debe estar hecha antes que concluya el mes de diciembre.
"De camino a la declaratoria les puedo decir que mi compromiso está más firme que nunca, mi actuar permanente es el apego a la ley. No tengo miedo y creo que es mi mayor fortaleza, así como de las mayores fortalezas que debemos trasladar al pueblo", indicó.
La representante del Partido Nacional dijo a los integrantes del G16+ que esperan decirles "misión cumplida" en enero.
"Es ausencia de miedo frente la certeza de que las ejecutorias con el tiempo rendirán el fruto correcto y en ese sentido hemos hablado con la consejera Hall de que esperamos verles a los demás con tranquilidad en enero y decir ‘contra viento y marea logramos sacar la tarea’", sentenció.
El CNE se apresta a iniciar un escrutinio especial, de al menos 2,773 actas que presentan inconsistencias, el cual iniciaría a más tardar el próximo fin de semana, según versiones extraoficiales, y completará un proceso electoral marcado por fallas recurrentes en el sistema automático de conteo y transmisión de datos.
Los resultados preliminares del CNE tienen a los candidatos conservadores Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, en una reñida competencia.
Con el 99,40% de las actas escrutadas, Asfura se mantiene en el primer lugar con 1.298.835 votos (40,52%), seguido por Nasralla con 1.256.428 sufragios (39,48%), mientras que la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, es tercera con 618.448 votos (19,29%).