Cossette López responde si firmará la declaratoria oficial sobre las elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.- Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue parte de una reunión del órgano electoral con jefes de misión y cooperación del G16+ en la capital de Honduras. López acompañó a la presidenta Ana Paola Hall y al consejero Marlon Ochoa, este último siendo representante de Libertad y Refundación (Libre) en el CNE.

En el encuentro con los diplomáticos, Cossette López se refirió a la declaratoria oficial sobre las elecciones en Honduras que debe estar hecha antes que concluya el mes de diciembre. "De camino a la declaratoria les puedo decir que mi compromiso está más firme que nunca, mi actuar permanente es el apego a la ley. No tengo miedo y creo que es mi mayor fortaleza, así como de las mayores fortalezas que debemos trasladar al pueblo", indicó. La representante del Partido Nacional dijo a los integrantes del G16+ que esperan decirles "misión cumplida" en enero. "Es ausencia de miedo frente la certeza de que las ejecutorias con el tiempo rendirán el fruto correcto y en ese sentido hemos hablado con la consejera Hall de que esperamos verles a los demás con tranquilidad en enero y decir 'contra viento y marea logramos sacar la tarea'", sentenció.