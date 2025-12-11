Ministerio Público filtra nuevos audios sobre supuesto intento de fraude electoral

Tegucigalpa, Honduras.- Tres nuevos audios, supuestamente de la voz de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, fueron filtrados este jueves por el Ministerio Público. Ante lo cual, el fiscal general Johel Zelaya se pronunció y aseguró que los audios son reales. “Les voy a hablar con toda honestidad: si esos audios no fueran reales, el fiscal general (refiriéndose al él mismo en tercera persona) no debería de seguir en ese despacho. La verdad no hay que adornarla”, dijo Zelaya, sin especificar cómo fueron obtenidos ni en qué se basa para asegurar su veracidad. A través de una comparecencia ante los medios de comunicación, Zelaya dijo que lamenta los “ataques injustos al fiscal general (de nuevo refiriéndose a él en tercera persona)”, pero afirmó que “un día el tiempo nos dará la razón y ustedes aplaudirán toda la gestión que está haciendo esta administración”.

El fiscal aseguró que "luchó" para que se llevaran a cabo las elecciones el 30 de noviembre y que "ahora seguiremos luchando con la misma firmeza y liderazgo contra los corruptos de este país". Zelaya advirtió que "si actuar en los próximos días o meses me trae consecuencias ante los políticos, las asumo con valentía". "No me voy a arrodillar ante ningún político. La lucha contra la corrupción debe continuar y el pueblo hondureño que me conoce sabe que no vamos a retroceder", afirmó.

Zelaya reiteró que no teme a un juicio político: “No temo ningún juicio político. Ese es el canto que se han traído quienes se sienten agredidos con las acciones del fiscal general, pero les mando un mensaje: se van a sentir más agredidos”. Sobre los supuestos audios dijo: “La verdad no ocupa adornarse; camina sola, y la mentira tiene pies cortos. Jamás el Ministerio Público se va a prestar para implantar audios que no son”. “No puedo referirme de manera personal a alguien; los vamos a combatir. El hombre que se arrodilla a un partido político no es hombre”, expresó.

¿Qué dicen los supuestos audios?

Los audios en mención tienen una duración de aproximadamente un minuto y medio y en ellos una voz femenina (presuntamente Cossette López) estaría hablando de cómo realizar un fraude electoral y el temor a ser descubierta. Estos audios se suman a los 24 anteriormente presentados por el Ministerio Público luego de que el consejero del CNE, Marlon Ochoa, entregara una memoria USB con supuestas pruebas. El fiscal general reveló el 22 de octubre los primeros audios que, según la denuncia, involucraban a Cossette, el diputado Tomás Zambrano y a un militar no identificado en un plan para boicotear las elecciones generales del 30 de noviembre. En ese momento, Cossette reaccionó diciendo que "Es aberrante. Cualquier cosa que me suceda a mí responsabilizo a Marlon Ochoa y Johel Zelaya. Están haciendo apología del odio. Es falsificación de mi voz".



Semanas después, Jeison Villamil, gerente general de la empresa colombiana Private Investigation Technology (PTC), compareció en una conferencia de prensa para asegurar que esos primeros 24 audios eran reales, tras haberlos estudiado y cotejado, pero su argumento fue duramente cuestionado al carecer de objetividad, pues a renglón seguido admitió que su empresa había sido contratada por el partido Libre, misma institución política a la que Ochoa representa en el CNE.



Villamil no solo no logró explicar cómo fue que llegaron a la conclusión de que "estos audios son de una voz natural de una persona que tiene unas conversaciones, no han sido manipulados", sino que además, no supo explicar cómo fue que él y su equipo obtuvieron esos audios, considerando que son una prueba en poder del Ministerio Público (MP) y que no deberían ser de manejo público.