“Si le queda un gramo de honor, renuncie”: Romeo Vásquez al fiscal general Johel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que el fiscal general Johel Zelaya asegurara que el Ministerio Público (MP) ahora se mantendrá vigilante del proceso electoral, el exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, reprochó que, cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, "traicionaron la confianza del pueblo".
A través de su cuenta de X, el exmilitar expresó su desaprobación ante la postura del MP y señaló que la institución habría perdido la autoridad moral "el día que se subordinó al poder y actuó como escudo del ‘familión".
“Si le queda un gramo de honor: renuncie. Hablan de ser garantes ahora... cuando Libre ya fue derrotado en las urnas. El Ministerio Público perdió la autoridad moral. Un soldado sabe que la misión se cumple SIEMPRE, no solo cuando conviene", cuestionó.
Lo anterior surge luego de que el fiscal, por el mismo medio, hiciera un llamado a respetar la voluntad popular expresada en las elecciones generales del 30 de noviembre, mismas en las que Libre, según los resultados preliminares del CNE, quedaría fuera.
Zelaya expresó que el MP ha sido históricamente garante del desarrollo de los procesos electorales y reiteró que la institución "continúa su labor, ejerciendo la acción penal que la Constitución de la República le confiere de defender los intereses de la sociedad", mientras avanza el conteo oficial de votos del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Vásquez Velásquez, por su parte, respondió que en lugar de ser un garante de los intereses de la sociedad, "abandonaron su deber constitucional y traicionaron la confianza del pueblo".
Ayer- domingo 30 de noviembre- más de 6.5 millones de hondureños estuvieron llamados a acudir a las urnas para elegir a las autoridades del periodo 2026-2030: presidente, 128 diputados, 298 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
De acuerdo a los datos, a las 12:03 del mediodía de este lunes 1 de diciembre, Tito Asfura lleva el 39.91 por ciento de los votos, equivalente a 749,022 sufragios; Salvador Nasralla ahora con el 39.89 por ciento para 748,507 votos; una diferencia de apenas 515 votos.