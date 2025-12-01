“Si le queda un gramo de honor, renuncie”: Romeo Vásquez al fiscal general Johel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que el fiscal general Johel Zelaya asegurara que el Ministerio Público (MP) ahora se mantendrá vigilante del proceso electoral, el exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, reprochó que, cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, "traicionaron la confianza del pueblo".

A través de su cuenta de X, el exmilitar expresó su desaprobación ante la postura del MP y señaló que la institución habría perdido la autoridad moral "el día que se subordinó al poder y actuó como escudo del ‘familión".

“Si le queda un gramo de honor: renuncie. Hablan de ser garantes ahora... cuando Libre ya fue derrotado en las urnas. El Ministerio Público perdió la autoridad moral. Un soldado sabe que la misión se cumple SIEMPRE, no solo cuando conviene", cuestionó.