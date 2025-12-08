Justicia de Honduras gira orden de captura internacional contra Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez natural emitió una orden de captura en contra del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por los delitos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora II.
En ese sentido, el Ministerio Público emitió una alerta roja internacional para capturar al exmandatario, así lo dio a conocer el fiscal general de la República, Johel Antonio Zelaya, a través de su cuenta oficial de X.
"Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país", inició diciendo Zelaya.
"Es por ello que en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción que se conmemora mañana 9 de diciembre, informo al pueblo hondureño que he instruido a la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández", agregó.
Johel Zelaya, añadió que, en paralelo, ya se concluyó con la primera línea de investigación en otro caso relevante: la captura de Dulce María Villanueva Sánchez, exdirectora del Departamento de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), por irregularidades cometidas durante su gestión.
Caso de JOH en Honduras
El fiscal general ya había anunciado acciones en contra del expresidente Hernández luego de que este fuera dejado en libertad el 1 de diciembre, tras ser beneficiado por un indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Trump decidió otorgar un perdón absoluto al exmandatario hondureño, quien estaba pagando una condena de 45 años de cárcel por delitos relacionados con el narcotráfico. Cabe mencionar que el indulto no significa que sea inocente, sino únicamente que ha recibido una condonación de su delito.
"Ante el indulto anunciado por el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump a favor del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por la justicia norteamericana por delitos de narcotráfico; el Ministerio Público (MP) está obligado a ejercer las acciones dentro del marco de la Constitución y las leyes para que prevalezca la justicia y poner fin a la impunidad", informó el titular de la Fiscalía hondureña en su cuenta de X el pasado 28 de noviembre.