Justicia de Honduras gira orden de captura internacional contra Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez natural emitió una orden de captura en contra del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por los delitos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora II. En ese sentido, el Ministerio Público emitió una alerta roja internacional para capturar al exmandatario, así lo dio a conocer el fiscal general de la República, Johel Antonio Zelaya, a través de su cuenta oficial de X.

"Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país", inició diciendo Zelaya. "Es por ello que en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción que se conmemora mañana 9 de diciembre, informo al pueblo hondureño que he instruido a la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández", agregó. Johel Zelaya, añadió que, en paralelo, ya se concluyó con la primera línea de investigación en otro caso relevante: la captura de Dulce María Villanueva Sánchez, exdirectora del Departamento de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), por irregularidades cometidas durante su gestión. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Caso de JOH en Honduras