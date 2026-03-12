Gerardo Irías es reelecto presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Asamblea General de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), celebrada en el municipio del Distrito Central, reeligió al pastor Gerardo Irías como presidente de la organización, ratificando su liderazgo al frente de esta gremial religiosa que agrupa a cientos de iglesias y entidades cristianas en el país.

Durante la jornada, desarrollada en un hotel capitalino, delegados provenientes de distintas iglesias evangélicas y organizaciones cristocéntricas analizaron diversos asuntos institucionales y procedieron a la reelección del pastor Irías, confirmándolo como la máxima autoridad de la CEH para un nuevo período de dos años.

Del mismo modo se eligió a Ana Belinda Colindres como tesorera; María Antonia Fernández de Suazo como fiscal; y Marco Fuentes y Herman Fonseca como vocales de la junta directiva del la CEH.