Gerardo Irías es reelecto presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Asamblea General de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), celebrada en el municipio del Distrito Central, reeligió al pastor Gerardo Irías como presidente de la organización, ratificando su liderazgo al frente de esta gremial religiosa que agrupa a cientos de iglesias y entidades cristianas en el país.
Durante la jornada, desarrollada en un hotel capitalino, delegados provenientes de distintas iglesias evangélicas y organizaciones cristocéntricas analizaron diversos asuntos institucionales y procedieron a la reelección del pastor Irías, confirmándolo como la máxima autoridad de la CEH para un nuevo período de dos años.
Del mismo modo se eligió a Ana Belinda Colindres como tesorera; María Antonia Fernández de Suazo como fiscal; y Marco Fuentes y Herman Fonseca como vocales de la junta directiva del la CEH.
La Confraternidad Evangélica de Honduras reúne a más de 400 iglesias y organizaciones evangélicas a nivel nacional. Fundada en 1987, la institución promueve la unidad entre las comunidades de fe, impulsa acciones de servicio social y representa a sus miembros ante las autoridades públicas. Asimismo, se pronuncia sobre temas de interés nacional y promueve iniciativas orientadas a fortalecer la paz, la justicia y la convivencia en la sociedad hondureña.
En el reciente pasado, la CEH ha tenido una presencia destacada en el debate público, particularmente al organizar, junto con la Iglesia Católica, la Caminata de Oración por Honduras. Esta iniciativa buscó convocar a la ciudadanía a elevar plegarias por una nación más justa, libre, unida y pacífica, en el contexto de las elecciones generales celebradas en noviembre de 2025.