Congreso Nacional aprueba reforma para blindar e l 70% de las transferencias municipales

Tegucigalpa, Honduras.- ​En una respuesta inmediata a las demandas de las nuevas autoridades de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), el Congreso Nacional aprobó este jueves la reforma por adición a la Ley de Municipalidades que establece un blindaje definitivo a las finanzas locales.

La modificación, que da vida al Artículo 91-A, prohíbe que los entes judiciales ordenen embargos que superen el 30% de las transferencias que el Gobierno central otorga a los municipios.

​La iniciativa, presentada apenas 24 horas antes por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, fue dictaminada de urgencia tras conocerse casos críticos donde algunas alcaldías sufrieron el embargo del 100% de sus recursos durante años consecutivos.