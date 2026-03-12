  1. Inicio
Congreso Nacional aprueba reforma para blindar e l 70% de las transferencias municipales

La norma prohíbe embargos judiciales superiores al 30% de las transferencias del Gobierno central, con el fin de evitar la paralización de servicios en las alcaldías

  • Actualizado: 12 de marzo de 2026 a las 14:47
La iniciativa fue impulsada por Tomás Zambrano tras solicitudes de la Asociación de Municipios de Honduras.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- ​En una respuesta inmediata a las demandas de las nuevas autoridades de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), el Congreso Nacional aprobó este jueves la reforma por adición a la Ley de Municipalidades que establece un blindaje definitivo a las finanzas locales.

La modificación, que da vida al Artículo 91-A, prohíbe que los entes judiciales ordenen embargos que superen el 30% de las transferencias que el Gobierno central otorga a los municipios.

​La iniciativa, presentada apenas 24 horas antes por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, fue dictaminada de urgencia tras conocerse casos críticos donde algunas alcaldías sufrieron el embargo del 100% de sus recursos durante años consecutivos.

Esta práctica, calificada como abusiva por los parlamentarios, había provocado la parálisis de servicios básicos y el impago de planillas en comunidades categorizadas como vulnerables.

​Con la entrada en vigencia del Artículo 91-A, los jueces quedan obligados a solicitar información previa a la municipalidad sobre su capacidad de pago y otros embargos vigentes antes de dictar una medida precautoria.

El espíritu de la ley busca proteger el 70% restante de la transferencia para que las alcaldías, especialmente las de categoría "D" que dependen en un 90% de estos fondos, puedan seguir operando.

Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

