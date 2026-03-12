Buscan que fuerte aumento al diésel no pase íntegramente a canasta básica y transporte

Tegucigalpa, Honduras.- ​La economía hondureña se prepara para recibir uno de los golpes más fuertes en su estructura de costos energéticos. A partir del próximo lunes, el precio del diésel experimentará un incremento drástico de 12 lempiras, marcando la novena semana consecutiva de alzas en los derivados del petróleo. La magnitud del aumento ha encendido las alarmas en el Poder Ejecutivo y el Legislativo, quienes buscan mecanismos urgentes para evitar que este ajuste se traslade íntegramente a los precios de la canasta básica y el transporte. ​El titular de la Secretaría de Energía, Eduardo Oviedo, confirmó que la volatilidad extrema responde a factores geopolíticos fuera del control nacional.

El bloqueo en el Estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por donde circula el 20% de la producción mundial de crudo, ha generado una reducción drástica en la oferta global, disparando los precios en el mercado internacional que sirve de referencia para Honduras. ​"Estamos esperando un aumento de 12 lempiras en el costo del diésel para el lunes; el bloqueo del Estrecho de Ormuz ha reducido la oferta mundial en un 20% y eso tiene un impacto directo en nosotros", explicó Oviedo tras una reunión de emergencia en el Congreso Nacional. ​Ante la gravedad de la situación, el gobierno central evalúa la capacidad de las finanzas públicas para absorber parte del incremento. La propuesta inicial sobre la mesa de discusión es que el Estado otorgue un subsidio del 50%, lo que significaría un apoyo de 6 lempiras por galón, dejando que el consumidor asuma la otra mitad. No obstante, las autoridades advierten que la capacidad económica del país tiene límites y los subsidios no pueden ser "infinitos". "El Estado busca minimizar los impactos, pero tiene que ser acorde con las finanzas públicas; le pedimos a la población que optimice el uso de los autos y que busquen llevar más personas en sus rutas", enfatizó el titular de Energía. ​Por su parte, la Comisión de Energía del Congreso Nacional se ha declarado en sesión permanente para buscar "términos medios" que permitan amortiguar el impacto.