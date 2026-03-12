Voraz incendio en El Hatillo y zonas aledañas amenaza el pulmón de la capital

Un voraz incendio que comenzó en el sector de El Chimbo, se ha extendido hacia las áreas verdes y algunas residencias en El Hatillo, amenazando con su paso al pulmón de la capital este jueves 12 de marzo. A continuación las imágenes y los detalles.
La emergencia reportada por habitantes de las zonas en mención ha movilizado al Cuerpo de Bomberos de Honduras y otros contingentes de emergencia, con la finalidad de combatir las llamas.
Ante la magnitud del evento, el apoyo aéreo se ha vuelto vital. "En este momento, las FF. AA., a través de la Fuerza Aérea Hondureña, se encuentran sofocando un incendio forestal activo en el sector de El Hatillo mediante operaciones aéreas para apoyar en el control y liquidación de este gran incendio", informaron las autoridades militares a través de sus canales oficiales.
La preocupación no es para menos, pues el Hatillo representa una de las rutas principales para el Parque Nacional La Tigra, una zona de reserva forestal y fuente de agua, también conocida como el "pulmón de la capital".
Reportes preliminares indican que el fuego ya ha mostrado actividad en zonas aledañas a este parque, lo que eleva el nivel de riesgo para los ecosistemas.
Los vecinos de la zona, testigos directos de la destrucción, señalan que estos incidentes suelen ser provocados, por lo que instan a las autoridades a que se implemente una mayor vigilancia y se apliquen sanciones severas contra quienes causan estas tragedias.
Según datos de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), el país ya contabiliza 83 incendios forestales en lo que va del año, una cifra que es alarmante.
La tecnología espacial también confirma la gravedad de la situación. El monitoreo satelital del Instituto de Conservación Forestal (ICF), en conjunto con datos de la NASA, ha identificado 63 puntos de calor activos concentrados principalmente en el centro y sur de Honduras.
"Manchas" de calor en el mapa, que son el reflejo de un territorio que arde bajo temperaturas extremas.
Expertos y autoridades coinciden en que la combinación de altas temperaturas y prácticas de quemas agrícolas fuera de control son el combustible perfecto para estos desastres
Desde las instituciones ambientales, el mensaje es de urgencia y prevención. Se ha instado a la población a evitar cualquier práctica que involucre fuego en zonas boscosas.
Mientras tanto, los bomberos en conjunto con las Fuerzas Armadas continúan realizando labores para fulminar el fuego. Recientemente, un helicóptero fue captado lanzando agua desde las alturas, acción que ha sido aplaudida por los capitalinos quienes admiran la ardua labor de los socorristas.