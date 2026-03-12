Voraz incendio en El Hatillo y zonas aledañas amenaza el pulmón de la capital

Ante la magnitud del evento, el apoyo aéreo se ha vuelto vital. "En este momento, las FF. AA., a través de la Fuerza Aérea Hondureña, se encuentran sofocando un incendio forestal activo en el sector de El Hatillo mediante operaciones aéreas para apoyar en el control y liquidación de este gran incendio", informaron las autoridades militares a través de sus canales oficiales.