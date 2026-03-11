Presupuesto 2026 aprobado en gobierno de Xiomara Castro es “altamente inflado”: Emilio Hércules

En 2025, el gobierno de Xiomara Castro aprobó en L469,249 millones el presupuesto, pero será reducido a 430 mil millones de lempiras.

Tegucigalpa, Honduras.- Emilio Hércules , ministro de Finanzas , se refirió a la reformulación del presupuesto general de la República para el año fiscal 2026.

El funcionario apuntó que “no podemos estar gastando el dinero que no tenemos, gastando recursos del erario público en temas que no van a generar inversión”.

Hércules añadió que “el presupuesto 2026 fue aprobado en septiembre del año pasado por el Consejo de Ministros del gobierno saliente, un presupuesto altamente inflado, que andaba por los 469 mil millones de lempiras y cuando lo cruzamos con la recaudación, hay más de 200 mil millones de lempiras que no se sabe de dónde lo iban a sacar”.

El titular de la Secretaría de Finanzas mencionó que la reducción se dará basado en la proyección de recaudación tributaria y aduanera del país.

“El presidente ha pedido una reevaluación y readecuación del presupuesto general 2026 para hacerlo un presupuesto real, que se acomode a la verdadera recaudación tributaria y aduanera que tiene nuestro país”, expresó Hernández.