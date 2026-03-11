Joven motociclista muere tras impactar contra una rastra en la 33 calle de SPS

San Pedro Sula, Honduras.- La mañana de este miércoles 11 de marzo se registró un fatal accidente en el que perdió la vida un joven motociclista, tras impactar en la parte trasera de una rastra cisterna.

El hecho ocurrió exactamente en la 33 calle de San Pedro Sula, departamento de Cortés, norte de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se conducía en su motocicleta, no se percató y colisionó con una rastra cisterna que circulaba por la zona.