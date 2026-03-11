Joven motociclista muere tras impactar contra una rastra en la 33 calle de SPS

San Pedro Sula, Honduras.- La mañana de este miércoles 11 de marzo se registró un fatal accidente en el que perdió la vida un joven motociclista, tras impactar en la parte trasera de una rastra cisterna.
El hecho ocurrió exactamente en la 33 calle de San Pedro Sula, departamento de Cortés, norte de Honduras.
De acuerdo con información preliminar, la víctima se conducía en su motocicleta, no se percató y colisionó con una rastra cisterna que circulaba por la zona.
Tras el impacto, el cuerpo del motociclista quedó atravesado entre el pesado vehículo, perdiendo la vida de manera inmediata.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima, quien vestía una camisa color gris al momento del accidente.
Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más detalles sobre el hecho y que Medicina Forense realice el levantamiento cadavérico para confirmar la identidad.
Elementos de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena y controlar el tránsito mientras se realizan las diligencias correspondientes.