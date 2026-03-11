"Así se aprende": Dibujo en servilleta costó la vida de joven en tobogán en Colombia

La indignación ha crecido tras conocerse las declaraciones de los propietarios, Cristian Osorio y Fabiana Trujillo. En una entrevista previa con el YouTuber Jesús Barón, Osorio confesó que el diseño de la atracción no surgió de un estudio de ingeniería, sino que "la idea nació de un dibujo en una servilleta durante un almuerzo casual".