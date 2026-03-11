"Así se aprende": Dibujo en servilleta costó la vida de joven en tobogán en Colombia

La trágica muerte de Yuris Cristel Camila García Manrique, una joven de 28 años de edad, sigue causando revuelo e indignación en Colombia. La joven "salió disparada" de un tobogán en un parque de diversiones en Santander. ¿Dibujaron el diseño del tobogán el una servilleta? A continuación nuevos detalles del caso.
Según el relato de testigos y videos captados por visitantes, García Manrique inició el descenso en el tobogán sin imaginar que la estructura se convertiría en una trampa. La joven "habría salido disparada de la atracción antes de terminar el recorrido", impactando de forma brutal contra una parte de la armazón metálica.
Aunque fue auxiliada de inmediato, falleció en el traslado hacia un hospital en Cúcuta.
Minutos antes del impacto, la joven pregunto: "¿Me voy a estrellar?". Los presentes tomaron su pregunta como un presagio de muerte, ya que la respuesta a su interrogante terminó en tragedia.
Tras el lamentable hecho, la Policía Rural y la Alcaldía de Chinácota llegó al lugar para realizar el sellamiento total del complejo. Además, confirmaron que carecían de permisos legales para operar actividades de alto riesgo.
La indignación ha crecido tras conocerse las declaraciones de los propietarios, Cristian Osorio y Fabiana Trujillo. En una entrevista previa con el YouTuber Jesús Barón, Osorio confesó que el diseño de la atracción no surgió de un estudio de ingeniería, sino que "la idea nació de un dibujo en una servilleta durante un almuerzo casual".
Sin formación profesional en el área, los dueños admitieron haber tomado las riendas de la construcción de manera empírica. "Nos convertimos en ingeniero y arquitecto sin tener esa formación", reconoció Osorio. Incluso señalaron que el maestro de obra contratado para la ejecución "nunca había hecho algo así" en su carrera.
Por su parte, Trujillo justificó las fallas estructurales que los obligaron a armar y desarmar la atracción varias veces durante su montaje. Según la copropietaria, todo el proceso se basó en un modelo de experimentación manual, sentenciando con una frase que hoy estremece a la región: "Así se aprende".
La Fiscalía General de la Nación investiga ahora una versión alarmante proporcionada al diario El Tiempo. Al parecer, tras el accidente, operarios del parque habrían intentado presionar a una amiga de la víctima para que cambiara la versión de los hechos, pidiéndole afirmar que el golpe ocurrió en cuatrimotos y no en el tobogán.
"No se sabe si por las pólizas o qué", indicó la fuente consultada por el medio nacional, sugiriendo un intento de desviar la responsabilidad legal en los primeros minutos tras la tragedia. Este detalle es hoy una pieza clave en el expediente que busca determinar responsabilidades penales contra los administradores.
Finalmente, la Alcaldía de Chinácota ha sido enfática en que el cierre preventivo busca "garantizar la seguridad de los visitantes y esclarecer las condiciones de operación"
Mientras tanto, la comunidad lamenta la muerte de Yuris, y espera que la justicia determine cómo un dibujo en una servilleta pudo convertirse en una atracción comercial sin supervisión técnica alguna.