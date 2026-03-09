Gobierno colocó L4,000 millones en deuda interna en febrero pasado

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Finanzas (Sefin) ha realizado las primeras emisiones de deuda pública interna para cubrir el presupuesto 2026, mientras trabaja en su reformulación para la aprobación en el Congreso Nacional. Para el presente ejercicio fiscal, el gobierno anterior envió al Congreso Nacional un proyecto de presupuesto de 469,249 millones de lempiras, no obstante, la administración del presidente Nasry Asfura ha anunciado que lo reformulará para lograr una reducción de alrededor de L40,000 millones. Un reporte de la Sefin al que tuvo acceso EL HERALDO revela que en febrero pasado se colocaron 4,000 millones de lempiras en bonos domésticos; L600 millones fueron emitidos a tres años, L1,600 millones a cinco años, L800 millones a siete años, L900 millones a 10 años y L300 millones a 15 años. Las tasas de interés que se pagarán oscilan entre 9.10% y 12.20%.

De acuerdo con el plan de financiamiento 2026 de la Secretaría de Finanzas, en el primer trimestre del presente año se estima colocar 10,000 millones de lempiras, restando emitir L600 millones en deuda interna. De enero a marzo de 2025, la Sefin colocó 1,576 millones de lempiras. La planificación para este mes es continuar con la colocación de deuda interna y en ese sentido se ha proyectado la siguiente emisión: 400 millones de lempiras a tres años, L300 millones a cinco años, L1,700 millones a siete años, L1,700 millones a 10 años y L1,900 millones a 15 años. Para este ejercicio fiscal, la Sefin programó la emisión de 27,599.6 millones de lempiras en deuda interna para financiar el presupuesto general de la administración pública centralizada y hasta el momento se registra una ejecución de 14.49%. En 2025, la emisión de deuda interna sumó 35,195.8 millones de lempiras, superando los L26,762.9 millones de 2024.