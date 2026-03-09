Antes de Semana Santa, Congreso Nacional prevé aprobar Ley de Empleo Parcial

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque continúa en proceso de socialización, la comisión especial del Congreso Nacional asegura que la Ley de Empleo a Tiempo Parcial estará lista para su aprobación antes del feriado de Semana Santa, que comienza el próximo domingo 29 de marzo. El proyecto de ley propone reformar el artículo 328 del Código de Trabajo, que establece que los trabajadores permanentes tienen derecho a laborar 44 horas a la semana como parte de una jornada ordinaria diurna. Los parlamentarios que integran dicha comisión especial ya han socializado la iniciativa con representantes de la empresa privada y las centrales obreras.

En su tercera jornada de socialización se reunieron con delegados de la Secretaría de Finanzas (Sefin), la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (Setrass) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Esta semana finalizarán las reuniones con el sector académico, el Colegio de Abogados y juristas especializados en materia laboral. La iniciativa tiene como objetivo principal la reactivación de la economía mediante la creación de empleo. Emilio Alberto Cruz, diputado del Partido Liberal y presidente de la comisión especial, declaró que esta semana concluirán las jornadas de socialización y posteriormente se esperará la opinión de la Corte Suprema de Justicia. El sector obrero se ha manifestado en contra de la iniciativa al considerar que podría afectar el salario integral de los empleados. “Dijeron que iban a entregar una contrapropuesta y no la han entregado”, expresó Cruz. El legislador indicó que desde la Secretaría de Trabajo reconocen que el decreto incorporará buenas prácticas internacionales y que es altamente compatible con el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptado en 1994 y referente al empleo a tiempo parcial. No obstante, señaló que existe preocupación por los recursos necesarios para supervisar, controlar y sancionar a los patronos que abusen o incumplan la normativa.

Los alcances de la ley

¿Qué se busca? La reforma busca permitir la contratación por tiempo indefinido bajo jornadas laborales más cortas, con el objetivo de facilitar la contratación de trabajadores por tres, cuatro o seis horas diarias. El legislador detalló que una de las principales diferencias con la derogada Ley de Empleo por Hora es que esta iniciativa está dirigida únicamente al sector privado y no incluye al sector público.