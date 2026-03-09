Antes de Semana Santa, Congreso Nacional prevé aprobar Ley de Empleo Parcial

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque continúa en proceso de socialización, la comisión especial del Congreso Nacional asegura que la Ley de Empleo a Tiempo Parcial estará lista para su aprobación antes del feriado de Semana Santa, que comienza el próximo domingo 29 de marzo.
El proyecto de ley propone reformar el artículo 328 del Código de Trabajo, que establece que los trabajadores permanentes tienen derecho a laborar 44 horas a la semana como parte de una jornada ordinaria diurna.
Los parlamentarios que integran dicha comisión especial ya han socializado la iniciativa con representantes de la empresa privada y las centrales obreras.
En su tercera jornada de socialización se reunieron con delegados de la Secretaría de Finanzas (Sefin), la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (Setrass) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Esta semana finalizarán las reuniones con el sector académico, el Colegio de Abogados y juristas especializados en materia laboral. La iniciativa tiene como objetivo principal la reactivación de la economía mediante la creación de empleo.
Emilio Alberto Cruz, diputado del Partido Liberal y presidente de la comisión especial, declaró que esta semana concluirán las jornadas de socialización y posteriormente se esperará la opinión de la Corte Suprema de Justicia.
El sector obrero se ha manifestado en contra de la iniciativa al considerar que podría afectar el salario integral de los empleados. “Dijeron que iban a entregar una contrapropuesta y no la han entregado”, expresó Cruz.
El legislador indicó que desde la Secretaría de Trabajo reconocen que el decreto incorporará buenas prácticas internacionales y que es altamente compatible con el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptado en 1994 y referente al empleo a tiempo parcial.
No obstante, señaló que existe preocupación por los recursos necesarios para supervisar, controlar y sancionar a los patronos que abusen o incumplan la normativa.
Los alcances de la ley
¿Qué se busca? La reforma busca permitir la contratación por tiempo indefinido bajo jornadas laborales más cortas, con el objetivo de facilitar la contratación de trabajadores por tres, cuatro o seis horas diarias.
El legislador detalló que una de las principales diferencias con la derogada Ley de Empleo por Hora es que esta iniciativa está dirigida únicamente al sector privado y no incluye al sector público.
Asimismo, explicó que la legislación anterior era temporal, mientras que esta propuesta no lo es. La iniciativa plantea una reducción de la jornada máxima legal, pasando de 48 horas semanales a un máximo de 32 horas y un mínimo de ocho.
“Otra diferencia es que esta ley está diseñada para las mipymes. No hay recargos sobre el salario por hora, como ocurría con la Ley de Empleo por Hora, que incluía un recargo del 20% para cubrir el décimo tercer y décimo cuarto mes.
Además, en la normativa anterior los trabajadores que no eran permanentes no podían afiliarse a una organización sindical”, explicó Cruz.
La Ley de Empleo a Tiempo Parcial garantiza el pago del décimo tercer mes, décimo cuarto mes, vacaciones, bono educativo, protección de la maternidad, protección contra el despido, cobertura frente a riesgos profesionales y acceso a la seguridad social.
En cuanto al pago salarial, se mantiene el principio de igual trabajo, igual salario por hora, respetando los montos establecidos en la tabla del salario mínimo. Reactivar el turismo.
La Semana Santa es una de las temporadas más esperadas por el sector turismo, que incrementa su plantilla entre un 20% y 30% con la contratación de personal adicional. Se estima que esta dinámica podría representar entre 20,000 y 30,000 empleos temporales durante la temporada.
Durante toda la semana se proyectan dos millones de movilizaciones, una cifra similar a la registrada en 2025.