Comisión del Congreso Nacional socializará la Ley de Empleo Parcial

“En este caso queremos una jornada laboral que sea más accesible que nos permita contratar a un trabajador por cuatro horas, seis o tres horas diariamente y que este mecanismo pueda ser continuo en el tiempo porque hay trabajos que lo demandan”, explicó la parlamentaria del Partido Nacional , Sara Zavala.

El artículo 328 vigente en el Código de Trabajo establece que: Los trabajadores permanentes que por disposición legal o por acuerdo con los patronos laboren menos de cuarenta y cuatro (44) horas en la semana, tienen derecho de percibir íntegro el salario correspondiente a la jornada ordinaria diurna.

Tegucigalpa, Honduras.- La comisión especial que dictamina el proyecto de Ley a Tiempo Parcial detalló que la iniciativa busca reformar el artículo 328 del Código de Trabajo con el objetivo de permitir la contratación por tiempo indefinido bajo jornadas laborales más cortas.

Continuó: “Tenemos que tener el cuidado que esta herramienta no se convierta en un mecanismo para que las empresas lo utilicen y contraten a todo su personal bajo es modalidad”.

Zavala detalló que como comisión ya sostuvieron la primera reunión para trazar la ruta que seguirá dictaminando la normativa, asimismo, el decreto contempla la socialización con los distintos sectores obreros y privados.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Se prevé que la próxima semana, la comisión ya inicie con la socialización del proyecto para su posterior lectura y discusión en la cámara legislativa.

“Sobre la posibilidad del empleo por hora, la bancada del Partido Liberal respetará todos los derechos fundamentales de los trabajadores de Honduras”, aseguró el diputado liberal Carlos Umaña.

Reiteró que “el Código del Trabajo es una conquista del Partido Liberal de Honduras y no le vamos a disminuir ningún derecho adquirido a nuestros compatriotas. Tengan la plena confianza que estas modificaciones persiguen la generación de empleo, fortalecer el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), fortalecer el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) y otras instituciones”.

Por su parte, la diputada nacionalista y miembro de la comisión, Daysi Andonie, declaró que “como secretaria de esta comisión asumo el compromiso de trabajar bajo un marco normativo y equilibrado que incentiva la generación de empleo desde el sector privado garantizando seguridad jurídica y protección efectiva a los derechos laborales evitando la precarización o abuso”.

Para dictaminar el proyecto de la Ley de Empleo por hora, el diputado Alberto Cruz quedó como presidente de la comisión, la cual fue integrada por los diputados Sara Zavala, Daisy Andonie, Hugo Noé Pino, Fernando Castro, Javier Mendieta y Cynthia Hawit.

Desde abril de 2022, el Congreso Nacional, dirigido por la ahora oposición de Libertad y Refundación (Libre), derogó el empleo por hora, bajo la condición que se aprobaría una nueva normativa que regulara el trabajo parcial. Sin embargo, pese a haberse presentado diferentes proyectos, nunca se logró dictaminar la ley.