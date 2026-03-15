"No es broma": ¿Por qué los Oscar tuvieron que entregar dos estatuillas en una misma categoría?

Los Ángeles, Estados Unidos.- La ceremonia de los Oscar 2026 deparó un momento inusual cuando la categoría de Mejor cortometraje de ficción concluyó en empate.

El presentador de la categoría, Kumail Nanjiani, anunció el resultado al abrir el sobre: "Es un empate. No es broma. Es un empate de verdad."

A continuación, explicó al público que llamaría a los ganadores por turnos para recoger sus estatuillas. Los premiados fueron The Singers, producción de Netflix con Sam A. Davis y Jack Piatt, y Two People Exchanging Saliva, de Canal+ y The New Yorker, dirigida por Alexandre Singh y Natalie Musteata.

El propio Nanjiani aprovechó la situación para adelantarse al anfitrión de la gala con un comentario. "Irónicamente, el premio al cortometraje tardará el doble."

Conan O'Brien respondió después desde el escenario, "solo quiero felicitar a los dos ganadores, que acaban de arruinar 22 millones de quinielas de los Oscar".

Los empates en la historia de la Academia son excepcionales. Solo se han registrado seis ocasiones previas, la más reciente en 2012 en la categoría de mejor edición de sonido. En la misma categoría de cortometraje de ficción hubo un precedente en 1995, y décadas atrás se produjeron empates en mejor actriz, en 1969, y mejor actor, en 1932.