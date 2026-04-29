EE UU coloca las supuestas bases chinas de Cuba en el centro de las tensiones con La Habana

La Habana.- Estados Unidos ha vuelto a advertir que “no tolerará” bases militares y centros de inteligencia de sus “adversarios” en Cuba, mientras La Habana afirma que estas acusaciones son solamente “pretextos falaces” para tratar de justificar una posible intervención, tensando de nuevo las relaciones bilaterales. Las declaraciones de Estados Unidos vuelven a incidir en uno de los argumentos que esgrimió el presidente estadounidense, Donald Trump, señalando expresamente a China, para armar la orden ejecutiva del 29 de enero que declaraba a la isla una "amenaza inusual y extraordinaria" y establecer el bloqueo petrolero contra La Habana. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, alertó el martes en una entrevista a la cadena estadounidense Fox News sobre la presencia de servicios de inteligencia y bases militares de "adversarios" y advirtió que su Gobierno no iba a permitirlo a 90 millas (145 kilómetros) de su territorio.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rebatió este miércoles esas afirmaciones, calificándolas de meros “pretextos con argumentos débiles y falaces”. "Cuba es un país pacífico que “no permite que su territorio se use contra otros”, escribió en redes sociales.

Votación en el Senado

Este mismo martes, con 47 votos a favor y 51 en contra, el Senado estadounidense rechazó una propuesta demócrata para limitar las posibles operaciones militares que Trump pueda ordenar sobre La Habana. Los republicanos rechazaron las acusaciones de una intención del presidente de utilizar la fuerza contra Cuba y acusaron a los demócratas de ignorar las acusaciones de violaciones de derechos humanos que han sido presentadas contra el Gobierno del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. El intento demócrata sigue una serie de fracasos en el Senado estadounidense para controlar las acciones militares de Trump como las cinco votaciones para que el mandatario no pueda ordenar más ataques sobre Irán o los intentos por frenar al republicano antes de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Las imágenes satelitales de EE.UU.