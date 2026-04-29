El Supremo de EE UU evalúa el poder de Trump para revocar el amparo migratorio TPS

Los Ángeles, Estados Unidos.- El Tribunal Supremo de EE.UU. sopesa este miércoles si el Gobierno de Donald Trump tiene el poder de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege de la deportación a cerca de 360.000 haitianos y sirios, en un caso que sentará un precedente para todos los favorecidos por ese beneficio migratorio. Esta es la primera vez que la máxima corte estadounidense escucha una demanda relacionada con el programa TPS, que protege de la deportación y otorga un permiso de trabajo a extranjeros que no pueden regresar a sus países de manera segura debido a una emergencia, como una guerra o un desastre natural.

En concreto, los nueve jueces escucharán la querella contra la decisión de la Administración de Trump de echar abajo el TPS que protege a unos 350.000 haitianos y 6.100 sirios, tras afirmar que el amparo es "contrario al interés nacional" y los inmigrantes podían retornar de manera segura a sus países, según la orden dada el año pasado por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Beneficiarios de ambas nacionalidades acudieron a los tribunales y lograron que jueces federales del Distrito de Columbia y Nueva York se pusieran del lado de los demandantes, aduciendo que Noem violó la ley federal que rige a las agencias administrativas.

Una batalla que afecta a todos los 'tepesianos'