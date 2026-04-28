Marco Rubio acusa a Cuba de facilitar inteligencia de adversarios cerca de EE UU

Washington, Estados Unidos.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este martes a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de "los adversarios" de Estados Unidos a 90 millas de su territorio y aseguró que la Administración del presidente, Donald Trump, no lo tolerará.

"No vamos a permitir que adversarios de Estados Unidos operen inteligencia o bases militares a 90 millas de nosotros", advirtió Rubio en una entrevista exclusiva con la cadena Fox News.

Las declaraciones de Rubio se enmarcan en la relación histórica de Cuba con potencias rivales de Estados Unidos, que se remonta a la Guerra Fría, cuando la isla se alineó con la entonces Unión Soviética tras la Revolución cubana.