Nasry Asfura y Marco Rubio tratan temas de seguridad y alianza económica en Washington

En el encuentro, Asfura reafirmó su compromiso de colaborar con Estados Unidos en materia de seguridad, mientras que Rubio en la promoción de la inversión

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 15:54
Asfura y Rubio se reunieron en Washington y hablaron sobre las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Foto: EFE

Washington, Estados Unidos.- El presidente electo de Honduras, Nasry "Tito" Asfura y el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvieron una reunión este lunes en Washington donde trataron temas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Asfura, que viajó a Estados Unidos con una pequeña comisión, también trató temas en materia de seguridad y la alianza económica entre las dos naciones.

En la reunión también se habló de las relaciones diplomáticas y su papel clave en la estabilidad regional de Centroamérica.

Asfura reafirmó al gobierno estadounidense el compromiso de Honduras de colaborar estrechamente con esa nación en favor del crecimiento y la seguridad de ambos países.

Mientras que Rubio destacó que las prioridades compartidas en la lucha contra la delincuencia, la promoción de la inversión y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática serán el enfoque del gobierno.

Previo a su reunión con Rubio, el presidente electo sostuvo una reunión con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, donde también se abordaron temas de cooperación económica.

La gira internacional del presidente electo comenzó el domingo 11 de enero, con Estados Unidos como primer destino.

En la agenda de Asfura se contempla la exploración de oportunidades en sectores estratégicos como infraestructura, tecnología, agricultura, seguridad y acceso a recursos hídricos, considerados prioritarios para el desarrollo y la competitividad del país.

