Nasry Asfura sale de Palmerola a su primera gira a Estados Unidos e Israel

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, inició este domingo, 11 de enero, su primera gira internacional tras ser captado saliendo desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola, marcando así el arranque formal de su agenda exterior previo a la toma de posesión.

De acuerdo con lo observado en la terminal aérea, Asfura arribó a Palmerola y abordó el avión sin compañía visible, en un movimiento discreto que confirma el inicio de su viaje con destino a Estados Unidos, país considerado clave dentro de sus prioridades en materia económica y diplomática.

La salida del mandatario electo se produce luego de varios días de intensa actividad política y reuniones de trabajo a nivel nacional, enfocadas principalmente en la consolidación de su gabinete y en la definición de líneas estratégicas que guiarán su futura administración.