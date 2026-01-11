Nasry Asfura sale de Palmerola a su primera gira a Estados Unidos e Israel

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, inició este domingo, 11 de enero, su primera gira internacional tras ser captado saliendo desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola, marcando así el arranque formal de su agenda exterior previo a la toma de posesión.
De acuerdo con lo observado en la terminal aérea, Asfura arribó a Palmerola y abordó el avión sin compañía visible, en un movimiento discreto que confirma el inicio de su viaje con destino a Estados Unidos, país considerado clave dentro de sus prioridades en materia económica y diplomática.
La salida del mandatario electo se produce luego de varios días de intensa actividad política y reuniones de trabajo a nivel nacional, enfocadas principalmente en la consolidación de su gabinete y en la definición de líneas estratégicas que guiarán su futura administración.
Durante la etapa previa al viaje, la agenda del presidente electo estuvo marcada por encuentros con distintos sectores, en los que se evaluaron perfiles técnicos y políticos para integrar su equipo de gobierno, al tiempo que se afinaban los objetivos de la gira internacional.
Estados Unidos será uno de los principales destinos de esta primera salida al exterior, en un contexto donde la atracción de inversiones, la generación de empleo y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales se perfilan como ejes centrales de su política económica y exterior.
Asimismo, la gira contempla la búsqueda de oportunidades en áreas estratégicas como infraestructura, tecnología, agricultura, seguridad y acceso a recursos hídricos, sectores considerados prioritarios para impulsar el desarrollo y la competitividad del país.
Con su salida confirmada este día desde Palmerola, se espera que en los próximos días se conozcan detalles sobre los encuentros y gestiones que el presidente electo sostendrá en territorio estadounidense, en una etapa clave de transición que genera expectativas sobre los primeros resultados de su agenda internacional.