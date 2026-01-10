Tras Consejo de Ministros, presidenta Castro garantiza una transición pacífica y respeto al Estado de derecho

Tegucigalpa, Honduras.-La subsecretaria de Gobernación y Justicia, Heidy Alachán, aseguró que la presidenta Xiomara Castro reiteró durante la reunión del Consejo de Ministros su compromiso con una transición pacífica y ordenada, en coherencia con las posiciones y acciones asumidas a lo largo de su periodo de gobierno. De acuerdo con Alachán, la mandataria ha enfatizado la importancia de preservar la memoria institucional del Estado. “La presidenta, coherente con todas las posiciones y las acciones mostradas a lo largo de su periodo de gobierno, hoy ha reiterado su compromiso con garantizar una transición pacífica que permita que no sea borrada la memoria institucional”, expresó. De acuerdo con la información, la reunión del gabinete sirvió para cada secretaría diera un informe final de su gestión, que quedará para el nuevo gobierno, ya que también se confirmó que no existirá una comisión de transición como usualmente se hace.

"Hoy se han recibido informes de parte de las distintas instituciones que permitirán la continuidad de las obras que han sido impulsadas por este gobierno", indicó. Alachán afirmó que tanto la presidenta como el gabinete consideran que existen esfuerzos y políticas públicas que deben mantenerse en el tiempo. "Hay esfuerzos que se han encaminado durante estos cuatro años que merecen y necesitan ser continuados para la garantía de los hechos al pueblo hondureño", manifestó. Asimismo, explicó que, en el marco del compromiso de garantizar una transición pacífica y ordenada, la presidenta ha instruido a la Secretaría de Gobernación y a otras instituciones a cumplir con las funciones que la ley les asigna. "Ha pedido a la Secretaría de Gobernación y a las distintas instituciones que jueguen los roles que la ley establece y les determina", señaló, en referencia al funcionamiento del Congreso Nacional y de las demás entidades del Estado

Luis Redondo estuvo en la reunión de Consejo de Ministros