Tomás Zambrano acusa a Xiomara Castro de complicidad por sancionar decreto que califica de ilegal

Tegucigalpa, Honduras.-El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, emitió duras declaraciones contra la presidenta Xiomara Castro, a quien acusó de convertirse en “cómplice” de ilegalidades al sancionar un decreto legislativo que, según afirmó, fue aprobado sin cumplir los requisitos constitucionales. Zambrano sostuvo que el decreto sancionado por el Ejecutivo es “ilegal”, al haber sido aprobado en una sesión ilegal "sin quórum y sin los votos necesarios”. En ese sentido, aseguró que la firma presidencial implica una corresponsabilidad directa en los hechos. “Al sancionar un decreto ilegal (...) se convierte usted en cómplice”, expresó el parlamentario.

El legislador señaló que, hasta antes de la firma del decreto, la mandataria se había mantenido al margen de las acciones que considera violatorias de la ley, sin embargo, afirmó que con esta decisión pasó a formar parte del grupo de responsables. “Hasta antes de su firma usted se había mantenido al margen de estas ilegalidades cometidas por sus allegados, ahora usted entra en el mismo grupo de los responsables”, manifestó. Zambrano también exhortó a la presidenta Castro a cumplir su compromiso de respetar la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE). “Cumpla con su palabra de aceptar la declaratoria del CNE”, dijo, al tiempo que le pidió iniciar el proceso de transición democrática conforme al orden constitucional.