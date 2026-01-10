Xiomara Castro justifica sanción de decreto del Congreso e invita a Trump a dialogar

Tegucigalpa, Honduras.-La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, explicó que la sanción del Decreto Legislativo No. 58-2025 responde a la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de realizar el escrutinio completo de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre, situación que —según afirmó— vulnera la soberanía popular y la Constitución de la República. Castro detalló que el CNE se ha “negado injustificadamente a realizar el escrutinio de 4,774 actas, que representan el voto de 1,558,689 ciudadanas y ciudadanos en los tres niveles electorales”, lo que, a su criterio, constituye una omisión grave que desconoce sin causa legal el voto de más de un millón de hondureños. “Esta omisión usurpa la soberanía popular”, afirmó la mandataria en su pronunciamiento. La presidenta también señaló que el órgano electoral no resolvió 292 impugnaciones presentadas en tiempo y forma, relacionadas con “inconsistencias, adulteración de actas, votos planchados, urnas infladas, más de 500 mil votos sin respaldo biométrico, alteraciones del sistema TREP, fraude y compra de votos”, dejando —según dijo— en indefensión a candidatos de los tres niveles electivos.

En ese contexto, Castro cuestionó además la actuación del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), al asegurar que negó el derecho al conteo de votos "sin integrar su pleno y actuando únicamente con dos magistrados", afectando solicitudes relacionadas con 435 urnas, entre ellas las correspondientes al alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, y otros aspirantes. La mandataria sostuvo que más de un millón de electores han quedado en estado de indefensión, al incumplirse el mandato legal que obliga a contar "todos los votos, de cada acta y de cada Junta Receptora de Votos". Añadió que su deber constitucional es defender la voluntad popular hasta el último día de su mandato, el cual —reiteró— concluye el 27 de enero de 2026, "ni un día más ni un día menos". Castro afirmó que no será "cómplice del cinismo institucional" de órganos electorales que, a su juicio, han renunciado a su función de garantizar el derecho a elegir y ser electo, en un contexto que calificó como de injerencia extranjera y amenazas a Estados soberanos. La presidenta reiteró al final de su mensaje que la sanción del decreto responde a razones de "dignidad histórica" y al compromiso de respetar la alternabilidad en el ejercicio del poder, asegurando que su actuación se apega a la soberanía nacional y a la voluntad expresada en las urnas.



Castro invita a Donald Trump a diálogo directo sobre proceso electoral

La presidenta Xiomara Castro también extendió una invitación formal al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, para sostener una audiencia o llamada directa con el objetivo de dialogar de manera franca y transparente sobre la situación electoral en Honduras.