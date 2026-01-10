Constitucionalista advierte que Libre busca dar un golpe de Estado en las próximas horas

Tegucigalpa, Honduras.-El conocido abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, alertó la tarde de este sábado 10 de enero que el gobierno se apresta a “dar un golpe de Estado”, como la única vía para mantenerse en el poder tras la catastrófica derrota sufrida en las elecciones del 30 de noviembre. La presidenta Xiomara Castro ha convocado a una reunión del Consejo de Ministros y hay varias conjeturas sobre el propósito de la cita. Sin embargo, el abogado y analista advierte que se viene una crisis provocada por Libre, que ha sido estimulada por las últimas decisiones de los diputados de Libre reunidos en una sesión dirigida por Luis Redondo.

Así lo explica el abogado Barrientos en una publicación en sus redes sociales: 1) Hoy a las 4 pm, Xiomara Castro convoca a reunión de Ministros. 2) Está invitado el Jefe de las FF. AA. 3) Le pedirán al General Valerio Ardón que entregue las urnas bajo su custodia. 4) El General cumpliendo con lo que establece la Ley en el sentido de que solo el CNE está facultado para emitir declaratoria de elecciones, SE NIEGA A ENTREGAR LAS URNAS. 5) Ante tal circunstancia, la Presidenta Xiomara Castro procede a la destitución inmediata del General Valerio Ardón. 6) Las FF. AA. se repliegan y se ajustan a lo estipulado en la Constitución de NO obedecer órdenes ilegales. 7) La Presidencia aduce golpe de Estado, que es lo que tanto buscaban para continuar en el Poder.