Maribel Espinoza: "Brinque quien brinque, está garantizada la alternancia en el poder"

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las pretensiones del oficialismo de pretender anular el proceso electoral del pasado 30 de noviembre, la diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, calificó estas acciones como una clara muestra de la desesperación del presidente Luis Redondo y señaló que las Fuerzas Armadas (FFAA) cumplirán con su rol constitucional de garantizar la alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República.
"No importa que tan alto brinque o grite el desesperado Redondo, porque la alternancia en el poder está garantizada por las Fuerzas Armadas. Las FFAA, responsables de garantizar la alternancia en el poder, ayer dejaron claro y reconocieron que la autoridad constitucional competente es el CNE y esta entidad ya hizo la declaratoria general de elecciones", escribió la congresista en su cuenta de X.
Espinoza cuestionó que la junta directiva del Congreso Nacional y diputados de Libertad y Refundación (Libre), sin la presencia de la mayoría opositora, aprobaran un informe en que se cuestiona la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y planteara el recuento total de los votos en los tres niveles electivos. Ante esta acción del oficialismo en contra de la voluntad popular, la congresista instó al Ministerio Público a no caer en las pretensiones de Libre por intentar romper el orden constitucional.
"Esperamos que el Ministerio Público no caiga en el grave error de hacerle caso a las conspiraciones para romper el orden de Luis Redondo y Xiomara Castro, porque se pueden ir en la chalana", advirtió.
Asimismo, en su pronunciamiento la diputada citó el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que señala la existencia de acciones orientadas a “obstaculizar la transición pacífica del poder resultante de un proceso electoral en el que se expresó la voluntad de la ciudadanía”. Según Espinoza, estas condiciones podrían justificar la activación de la Carta Democrática Interamericana.
"Ni Kaliman salva a Luis Redondo y Xiomara Castro si siguen por esa ruta y no podrán hacerse los héroes o víctimas. ¡La Constitución se respeta!", concluyó.
Advierten consecuencias
Maribel Espinoza se une a los cuestionamientos de diferentes sectores después de que se publicara en el diario oficial La Gaceta la polémica resolución aprobada en sesión extraordinaria.
El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, calificó esta acción como una "traición a la patria" y acusó a Libre de intentar dar un "autogolpe de Estado".
Por otro lado, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos aseguró a través de un mensaje difundido en sus redes sociales que las personas que estén detrás de anular el proceso electoral del 30 de noviembre y evitar una transición pacífica tendrán "graves consecuencias".