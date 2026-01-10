Maribel Espinoza: "Brinque quien brinque, está garantizada la alternancia en el poder"

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las pretensiones del oficialismo de pretender anular el proceso electoral del pasado 30 de noviembre, la diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, calificó estas acciones como una clara muestra de la desesperación del presidente Luis Redondo y señaló que las Fuerzas Armadas (FFAA) cumplirán con su rol constitucional de garantizar la alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República.

"No importa que tan alto brinque o grite el desesperado Redondo, porque la alternancia en el poder está garantizada por las Fuerzas Armadas. Las FFAA, responsables de garantizar la alternancia en el poder, ayer dejaron claro y reconocieron que la autoridad constitucional competente es el CNE y esta entidad ya hizo la declaratoria general de elecciones", escribió la congresista en su cuenta de X.

Espinoza cuestionó que la junta directiva del Congreso Nacional y diputados de Libertad y Refundación (Libre), sin la presencia de la mayoría opositora, aprobaran un informe en que se cuestiona la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y planteara el recuento total de los votos en los tres niveles electivos. Ante esta acción del oficialismo en contra de la voluntad popular, la congresista instó al Ministerio Público a no caer en las pretensiones de Libre por intentar romper el orden constitucional.