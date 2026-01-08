Diputados de oposición instruyen en sesión que las FF AA capturen a Luis Redondo

Tegucigalpa, Honduras.- Diputados de oposición del Congreso Nacional (CN) realizaron una sesión en paralelo a la convocatoria hecha por Luis Redondo este 8 de enero.

En la sesión estuvieron congresistas del Partido Nacional, Liberal y Partido Salvador de Honduras (PSH), mientras que los parlamentarios de Libertad y Refundación (Libre) sesionaron dentro del CN.

Fuera de este poder del Estado es que la diputada Maribel Espinoza leyó un escrito donde establecieron la aprobación para que las Fuerzas Armadas capturen a Luis Redondo. Según la lectura del documento, la instalación de una comisión permanente fue ilegal y cada decisión que adoptaron los que la integraron.

"Se le ordena a la comisión especial nombrada por este pleno para que en el momento que estimen necesario soliciten por escrito en representación del pleno del CN a las Fuerzas Armadas, quien en cumplimiento del artículo 272 de la Carta Magna y para dar cumplimiento al orden constitucional procedan a dar captura al diputado Luis Rolando Redondo", leyó Espinoza. Maribel Espinoza afirmó que la directriz a la institución castrense se da porque Redondo y otros actores cometieron traición a la patria.