Cortes de energía eléctrica en Honduras este domingo 22 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- Las cuadrillas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizarán trabajos en la línea de transmisión en varias zonas de Honduras.
Los trabajos se ejecutarán en la zona norte del país a partir de las 6:00 de la mañana y a las 2:00 de la tarde.
Choloma de 6:00 am a 2:00 pm
CHM-L251: Barrio El Banco, colonia Coco Sur, estación de Bomberos, centro de Salud, Graneros Nacionales, parque industrial Real, colonia Las Lomas, barrio Los Profesionales, barrio El Chaparro (sur), colonia Canadá, colonia La Mora, colonia Loma Verde, aldea La Jutosa, aldea Nueva Jutosa, colonia Bello Horizonte, aldea El Barrial, Plásticos Emilca, ZIP Inhdelva, Madex, Aprocacaoh.
CHM-L251: Barrio El Chaparro (norte y centro), centro de Choloma, barrio Abajo, posta policial, Municipalidad de Choloma, colonia Infop, colonia García, barrio El Guayabal, barrio Concepción, colonia La Primavera, barrio La Curva, colonia Rubí, colonia Adeh, barrio Suyapa, colonia Bosques de Choloma, barrio San Antonio, barrio Pueblo Nuevo, colonia Misisipi, colonia 19 de Septiembre, colonia 11 de Abril, barrio San Francisco, colonia Pagán, residencial Los Prados, colonia Los Almendros, colonia El Kilómetro, colonia Cedén, aldea Quebrada Seca, IHSS, Supermercados La Antorcha, estadio Rubén Deras, Rinagro, Corrugados de Sula, Mall Las Américas.
CHM-L251: Residencial Europa, colonia Bellavista, barrio El Prado, colonia Japón, aldea Monterrey y Bajos de Choloma, aldea Agua Prieta, colonia Ciudad Jardín, colonia San Carlos, colonia Brisas de la Candelaria, colonia Villa Valencia, colonia Alegría, colonia Márquez, colonia San Rafael, residencial Monterrey, barrio Suyapa, Químicas Tempo, Industrias Triple A, Fábrica Paraíso, Pacasa, Ethan Allen.
CHM-L251: Colonia Las Pilas, colonia Sinor, colonia Lomas de Choloma, barrio Trincheras, Sinor, Santa Fe Central, colonia Godoy I y II, Altos de Santa Fe I y II, Fe y Esperanza, colonia 7 de Septiembre, La Confianza, Nueva Florida I, II, III y IV, El Buen Samaritano, San Francisco del Ceibón, Villa Santa Marta, Armando Gale, Edilberto Solano, colonia Las Torres, ZIP América, Adeca (Kativo), Brooms and Mops, Toledo Woodwork, ZIP Galaxy, ZIP Honduras, Corindplast.
CHM-L251: Colonia Jardines del Campo, colonia Villa Cecilia, Industrias del Trópico, gasolinera Puma.
Puerto Cortés, Omoa, Quimistán de 6:00 a 7:00 am y de 2:00 a 3:00 pm
Puerto Cortés: Colinas del Norte, El Mirador, Las Lomitas, Buenavista, Traniza, Remecor, plantel Fertiagroh, parque acuático Safari, barrio Medina, Quebrada El Pato, Miraflores, Lomas de Medina, Planes de Medina, Las Vegas, colonia Las Torres, sector Cuerera, colonia Emsland, La Tequera, colonia Lempira, colonia Unión I, colonia Unión II, Zapadril Arriba, Zapadril Abajo, plantel Seaboard Marine, colonia 9 de Diciembre, colonia Cerro Mar, Fertica, cementerio municipal, colonia Centenario, Agua Pingüino, barrio Palermo, Mieles y Alcoholes, Instituto Franklin D. Roosevelt, callejón 3-H, Hospital del Caribe, residencial Caribbean Hills, Iamat Export, residencial Sindicato Municipalidad, oficinas Seguro Social, residencial Palma Real, residencial Magdalena, residencial El Doral, Río Mar I y II, colonia Brisas del Mar, Guamerú, hacienda Jallu, La Escondida, Cienaguita, sector Puente Piedra, residencial Los Naranjos, La Presa Vieja, El Bálsamo, residencial El Zapote, Bellos Horizontes, Los Perdomos, San Antonio, aldea La Pita, Aguacaliente, Buena Vista, Río Arriba, colonia Los Maestros, Hotel Playa y Club Náutico, ZIP Calpules, residencial Costa Mar, residencial Vista Mar, hacienda Los Ustariz.
Omoa: Colonia Los Manzanos, Misión Ángeles, Tulián Campo, Rancho Santa Ana, River Park, posta policial de Tránsito, Tulián Río, Los San Juanes, Los Limoncitos, Barbachele, San Rafael, bombas de agua de Puerto Cortés, La Pista, hacienda French, Lomas Bello Mar, Acantilados del Caribe, Chivana, Jalisco, La Camisa, Los Laureles, Las Flores, La Riviera, Isletas Cocoon, La Venada, Municipalidad de Omoa, barrio Las Lomas, Los Amates, colonia Costa Rica, La Suárez, colonia Marbella, colonia Brisas del Caribe, colonia Nicaragüenses, Escuela Marítima, Gases del Caribe, barrio La Playa, Las Salinas, barrio Las Flores, Museo y Castillo San Fernando, Viña del Mar, barrio San Antonio, Las Acacias, generadora Los Laureles, La Mota, residencial Ricardo Alvarado, Río Azul, Omoa Motrique, Río Coto, milla 3, milla 4, milla 5, San Marcos, Chachahuala, Esteros de Chachahuala, Muchilena, Flores de Muchilena, El Paraíso, Veracruz, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo Masca, Masca, residencial Masca, residencial Sol Dorado, Los Achiotes, Cuyamel, Buena Vista, La Barra de Cuyamel, La Barra del Motagua, Río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortecito, Corinto, aduana Corinto, Suyapa Frontera, La Estrella, generadoras hidroeléctricas Los Laureles.
Quimistán: El Listón, Paso Viejo, Las Flores.
Puerto Cortés: Gasolinera Texaco Peaje, gasolinera Uno La Roca, Proagroh, Brisas del Atlántico, Hanil de Honduras, Fertilizantes del Norte, oficinas de Tránsito, plantel Botainer, peaje de Puerto Cortés, cementerio Caridad del Cobre, residencial Roma, Tramade, Brisas de Tramade, colonia Episcopal, El Récord, ITT, gasolinera Uno ITT, residencial Santa Isabel, plantel Manuchar, La Posada, Chile Abajo, relleno sanitario, Chile Arriba, Brisas del Chile, La 46, plantel Tropigas, Los Laureles, colonia 1 de Abril, Amigos del Campo, Banderas III, Chameleconcito, colonia Fraternidad, 18 de Noviembre, 30 de Mayo, Entre Naranjos, Valle en el Bosque, plantel Seaboard Sealand, plantel Desco, plantel C.A.T.R., terminal de contenedores Dole, La Concordia, Las Delicias, Casa Azul, Bullychampa, plantel EXA, La Cabaña de Don Mario, Campana, colonia El Sauce, Tronconales, colonia San Roque, colonia Nueva Campana, colonia La Arrocera, colonia 6 de Mayo, colonia La Gran Vía.
Puerto Cortés: Agrecasa (Agregados del Caribe, S.A.).