Cortes de energía eléctrica en Honduras este domingo 22 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- Las cuadrillas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizarán trabajos en la línea de transmisión en varias zonas de Honduras. Los trabajos se ejecutarán en la zona norte del país a partir de las 6:00 de la mañana y a las 2:00 de la tarde.

Choloma de 6:00 am a 2:00 pm

CHM-L251: Barrio El Banco, colonia Coco Sur, estación de Bomberos, centro de Salud, Graneros Nacionales, parque industrial Real, colonia Las Lomas, barrio Los Profesionales, barrio El Chaparro (sur), colonia Canadá, colonia La Mora, colonia Loma Verde, aldea La Jutosa, aldea Nueva Jutosa, colonia Bello Horizonte, aldea El Barrial, Plásticos Emilca, ZIP Inhdelva, Madex, Aprocacaoh. CHM-L251: Barrio El Chaparro (norte y centro), centro de Choloma, barrio Abajo, posta policial, Municipalidad de Choloma, colonia Infop, colonia García, barrio El Guayabal, barrio Concepción, colonia La Primavera, barrio La Curva, colonia Rubí, colonia Adeh, barrio Suyapa, colonia Bosques de Choloma, barrio San Antonio, barrio Pueblo Nuevo, colonia Misisipi, colonia 19 de Septiembre, colonia 11 de Abril, barrio San Francisco, colonia Pagán, residencial Los Prados, colonia Los Almendros, colonia El Kilómetro, colonia Cedén, aldea Quebrada Seca, IHSS, Supermercados La Antorcha, estadio Rubén Deras, Rinagro, Corrugados de Sula, Mall Las Américas.

CHM-L251: Residencial Europa, colonia Bellavista, barrio El Prado, colonia Japón, aldea Monterrey y Bajos de Choloma, aldea Agua Prieta, colonia Ciudad Jardín, colonia San Carlos, colonia Brisas de la Candelaria, colonia Villa Valencia, colonia Alegría, colonia Márquez, colonia San Rafael, residencial Monterrey, barrio Suyapa, Químicas Tempo, Industrias Triple A, Fábrica Paraíso, Pacasa, Ethan Allen. CHM-L251: Colonia Las Pilas, colonia Sinor, colonia Lomas de Choloma, barrio Trincheras, Sinor, Santa Fe Central, colonia Godoy I y II, Altos de Santa Fe I y II, Fe y Esperanza, colonia 7 de Septiembre, La Confianza, Nueva Florida I, II, III y IV, El Buen Samaritano, San Francisco del Ceibón, Villa Santa Marta, Armando Gale, Edilberto Solano, colonia Las Torres, ZIP América, Adeca (Kativo), Brooms and Mops, Toledo Woodwork, ZIP Galaxy, ZIP Honduras, Corindplast. CHM-L251: Colonia Jardines del Campo, colonia Villa Cecilia, Industrias del Trópico, gasolinera Puma.

Puerto Cortés, Omoa, Quimistán de 6:00 a 7:00 am y de 2:00 a 3:00 pm