Cada cuatro horas muere una persona en accidentes de tránsito en Honduras

Los datos, preliminares pero contundentes, revelan que 1,887 personas murieron en eventos de tránsito durante 2024, lo que equivale a una tasa nacional de 19.1 fallecidos por cada 100,000 habitantes.

El dato forma parte del Boletín Infográfico No. 4 sobre muertes en eventos de tránsito, presentado por el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), adscrito al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), correspondiente al período de enero a diciembre de 2024.

Tegucigalpa, Honduras.- La muerte rueda sin descanso por las carreteras hondureñas. En promedio, cada cuatro horas una persona pierde la vida en un accidente de tránsito en Honduras , una estadística demoledora que retrata la magnitud de una crisis silenciosa que avanza sobre asfalto.

Se trata de la cifra anual más alta desde 2010, en una tendencia que evidencia un repunte sostenido tras la caída registrada en 2020.



El comparativo histórico de 2010 a 2024 muestra un incremento progresivo en la mortalidad vial. Después de años que oscilaron entre 1,100 y 1,700 muertes anuales, el país cerró 2023 con 1,881 fallecidos y superó esa cifra en 2024 con 1,887 víctimas mortales.

En total, en los últimos 15 años Honduras acumula 22,173 muertes por eventos de tránsito, consolidando esta problemática como una de las principales causas de muerte violenta en el país.



El informe identifica a los motociclistas como las principales víctimas. El 43.1% de los fallecidos eran conductores de motocicleta, es decir, 814 personas. A ellos se suman 128 pasajeros de moto, lo que confirma la alta exposición de este sector.

Los peatones representan el 27.6% de las víctimas (521 casos), mientras que los pasajeros de vehículos alcanzan el 8.3%. En cuanto a la dinámica del hecho, la colisión con objeto móvil concentra el 36.2% de los casos y el atropello el 27.3%. También destacan los despistes (12.3%).



El análisis por factor determinante revela que el 72.8% de las muertes (1,373 casos) están vinculadas a causas humanas. La imprudencia del conductor lidera con 881 fallecimientos, seguida por la imprudencia del peatón (251 casos) y la desobediencia a la señalización (86).

Además, 72 muertes estuvieron relacionadas con conducción en estado de ebriedad, 42 por velocidad imprudente y 15 por peatones bajo efectos del alcohol.

En contraste, los factores asociados al entorno sumaron 45 casos, entre ellos presencia de semovientes en carretera (18) y deficiencias viales (12), mientras que fallas mecánicas representaron 27 muertes. Sin embargo, en 439 casos no se logró determinar la causa específica.



La tragedia vial golpea principalmente a la población masculina. El 85% de las víctimas fueron hombres (1,604 casos), frente a 280 mujeres y tres casos con sexo indeterminado.

Por rango de edad, el grupo más afectado es el de 30 a 59 años, con 755 muertes, seguido por jóvenes de 18 a 29 años (600 casos). También se registraron 178 muertes en menores de 18 años, 256 en adultos mayores de 60 a 79 años y 53 en personas de 80 años o más.

En términos porcentuales, los hombres representan el 90% de las muertes en el rango de 30 a 59 años y el 88% entre los jóvenes de 18 a 29.



El 21.8% de las muertes ocurrieron en domingo, convirtiéndose en el día más crítico de la semana. Además, el 49.5% de los fallecimientos se registraron en horario nocturno, frente al 45.7% durante el día.



El boletín incluye un mapa de tasas por departamento, donde la tasa nacional es de 19.1 por cada 100 mil habitantes. Varias regiones del país superan ese promedio, especialmente aquellas atravesadas por carreteras principales, lo que evidencia la estrecha relación entre movilidad interurbana y mortalidad vial.



El ONV recuerda que, según el Plan Mundial para el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Naciones Unidas, los países deben reducir al menos en 50% las muertes y traumatismos por tránsito.



El enfoque propuesto por organismos internacionales plantea abandonar la visión tradicional y adoptar sistemas de seguridad vial que asuman el error humano, prioricen el diseño seguro de vías y vehículos, distribuyan responsabilidades y aspiren a cero muertes graves.



Detrás de cada cifra hay una historia truncada, una familia en duelo y un proyecto de vida que no llegó a destino. Las estadísticas del 2024 no solo posicionan al tránsito como una de las principales amenazas a la vida en Honduras, sino que evidencian la urgencia de políticas públicas más efectivas en prevención, control y educación vial.

Porque mientras el país no logre frenar esta curva ascendente, la sentencia seguirá repitiéndose con precisión escalofriante: cada cuatro horas, una persona muere en las carreteras hondureñas.